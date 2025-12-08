Phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy trong nhà vệ sinh căn hộ chung cư ở TP.HCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Dũng
TPO - Nghi có dấu hiệu bất thường tại căn hộ, Ban quản lý chung cư phối hợp với lực lượng bảo vệ tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người nghi là nam giới trong tình trạng đang phân hủy nằm trong nhà vệ sinh nên nhanh chóng báo cơ quan công an.

Ngày 8/12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong nhà vệ sinh của một căn hộ chung cư trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/12, Ban quản lý chung cư phát hiện một số dấu hiệu bất thường tại căn hộ nói trên nên phối hợp với lực lượng bảo vệ tiến hành kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người nghi là nam giới trong tình trạng đang phân hủy nằm trong nhà vệ sinh nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Ghi nhận tại hiện trường, bên cạnh thi thể có vũng máu, nạn nhân mặc áo thun và quần đùi màu trắng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Bình Trưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất dữ liệu camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

