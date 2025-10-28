Mỹ chi 1 tỷ USD chế tạo 2 siêu máy tính nghiên cứu ung thư và năng lượng

TPO - Chính phủ Mỹ vừa ký thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với hãng Advanced Micro Devices (AMD) để chế tạo 2 máy tính phục vụ các nghiên cứu khoa học quy mô lớn, từ năng lượng hạt nhân, điều trị ung thư đến an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Giám đốc điều hành AMD Lisa Su cho biết, 2 siêu máy tính này được thiết kế nhằm đảm bảo Mỹ có đủ năng lực tính toán để thực hiện các thí nghiệm ngày càng phức tạp, đòi hỏi khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ. Các hệ thống mới sẽ giúp tăng tốc quá trình khám phá khoa học trong những lĩnh vực mà Mỹ đang tập trung đầu tư.

Siêu máy tính Titan của Mỹ. (Ảnh: DOE)

Bộ trưởng Wright cho biết các siêu máy tính sẽ “tăng tốc đột phá” trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, năng lượng nhiệt hạch, công nghệ quốc phòng – an ninh quốc gia và phát triển thuốc điều trị bệnh. Ông giải thích rằng các nhà khoa học và doanh nghiệp đang cố gắng tái tạo phản ứng nhiệt hạch giống như trong lõi Mặt Trời, nhằm tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ.

“Chúng tôi đạt được nhiều tiến bộ, nhưng plasma rất bất ổn, và chúng ta cần tái tạo trung tâm của Mặt Trời ngay trên Trái Đất”, Bộ trưởng Wright nói với Reuters.

Ông cho biết, nhờ năng lực tính toán từ các hệ thống AI này, “chúng ta sẽ chứng kiến tốc độ tiến bộ vượt trội, và tôi tin rằng trong 2 - 3 năm tới, sẽ có những bước đi thực tế để khai thác năng lượng nhiệt hạch”.

Các siêu máy tính cũng sẽ được sử dụng để quản lý kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và đẩy nhanh nghiên cứu thuốc điều trị ung thư, thông qua mô phỏng ở cấp độ phân tử.

“Tôi hy vọng trong 5 - 8 năm tới, chúng ta có thể biến phần lớn các loại ung thư – vốn là ‘án tử’ ngày nay – thành những bệnh có thể kiểm soát được”, ông Wright cho biết thêm.

Theo kế hoạch, siêu máy tính đầu tiên có tên Lux sẽ được chế tạo và đưa vào hoạt động trong 6 tháng tới. Hệ thống này sẽ dựa trên chip trí tuệ nhân tạo MI355X của AMD, cùng với bộ vi xử lý trung tâm (CPU) và chip mạng do AMD sản xuất.

Lux được đồng phát triển bởi AMD, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Oracle Cloud Infrastructure và Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge (ORNL).

Bà Lisa Su - CEO của AMD, cho biết Lux là “dự án siêu máy tính quy mô lớn được triển khai nhanh nhất” mà bà từng chứng kiến.

“Đây chính là tốc độ và sự linh hoạt mà chúng tôi mong muốn mang lại cho các chương trình AI của Mỹ”, bà cho biết.

Theo ông Stephen Streiffer - Giám đốc ORNL, Lux sẽ có năng lực AI gấp 3 lần so với các siêu máy tính hiện nay.

Hệ thống thứ hai có tên Discovery, sẽ sử dụng chip AI dòng MI430 của AMD, được tối ưu cho tính toán hiệu năng cao (HPC). Hệ thống này do ORNL, HPE và AMD cùng thiết kế, dự kiến bàn giao vào năm 2028 và đưa vào vận hành năm 2029.

Ông Streiffer kỳ vọng sẽ có “những bước nhảy vọt khổng lồ” về hiệu suất tính toán, dù chưa thể ước lượng chính xác con số.

Bà Lisa Su cho biết, MI430 là phiên bản đặc biệt của dòng MI400, kết hợp tính năng siêu máy tính truyền thống với khả năng xử lý ứng dụng AI tiên tiến.

Theo một quan chức của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), bộ này sẽ là đơn vị vận hành 2 siêu máy tính, còn các công ty đối tác sẽ cung cấp thiết bị và vốn đầu tư. Hai bên sẽ chia sẻ quyền sử dụng năng lực tính toán.

Vị quan chức cho biết thêm, 2 siêu máy tính dùng chip AMD này sẽ là bước khởi đầu cho hàng loạt dự án hợp tác tương tự giữa khu vực tư nhân và các phòng thí nghiệm DOE trên toàn nước Mỹ.