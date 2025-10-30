Trung Quốc sắp đưa 3 phi hành gia cùng bầy chuột lên trạm vũ trụ

TPO - Trung Quốc hôm nay thông báo, chuyến bay lên trạm vũ trụ sắp tới sẽ có phi hành gia trẻ nhất của nước này từ trước đến nay. Ngoài ra còn có 4 con chuột thí nghiệm.

Nhiệm vụ của mỗi nhóm phi hành gia trên Trạm vũ trụ Thiên Cung kéo dài 6 tháng.

Trạm vũ trụ Thiên Cung được coi như viên ngọc quý trong chương trình không gian của Trung Quốc, được đầu tư hàng tỷ đô la để có thể cạnh tranh với các đối thủ.

Tàu Thần Châu-21 dự kiến sẽ được phóng lên vào chiều mai (31/10), từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền tây bắc Trung Quốc, ông Zhang Jingbo - người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), cho biết.

Nhóm 3 phi hành gia Trung Quốc sẽ thực hiện sứ mệnh Thần Châu-21 vào ngày mai. (Ảnh: AP)

Kỹ sư bay Wu Fei, vừa tròn 32 tuổi, sẽ trở thành phi hành gia Trung Quốc trẻ nhất từng thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian.

“Tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Được hòa giấc mơ của riêng mình vào hành trình vinh quang của chương trình không gian Trung Quốc là may mắn lớn nhất mà thời đại này mang đến cho tôi”, Wu nói với báo chí hôm nay.

Phi công vũ trụ Zhang Lu sẽ là chỉ huy sứ mệnh. Ông tham gia sứ mệnh Thần Châu-15 cách đây 2 năm.

Chuyên gia phụ trách thiết bị Zhang Hongzhang, 39 tuổi, là thành viên thứ ba trong đoàn.

Họ sẽ mang theo 4 con chuột, gồm 2 đực và 2 cái, để sử dụng cho các thí nghiệm trên quỹ đạo đầu tiên của Trung Quốc liên quan đến động vật gặm nhấm. Họ sẽ nghiên cứu tình trạng của chuột trong trạng thái không trọng lượng.

Ông Zhang bày tỏ tin tưởng đội của mình sẽ “báo cáo với đất nước và nhân dân bằng một thắng lợi trọn vẹn”.

Trung Quốc là quốc gia thứ 3 đưa con người lên quỹ đạo. Nước này cũng đã đưa các tàu tự hành lên sao Hỏa và Mặt trăng trong nỗ lực thực hiện “giấc mơ không gian”.

Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2030, với kế hoạch xây dựng một căn cứ ở đó.

Hôm nay, CMSA cho biết họ vẫn kiên định với mục tiêu đó và sẽ thực hiện một loạt thử nghiệm quan trọng trong thời gian tới, bao gồm thử nghiệm tàu đổ bộ Mặt trăng Lãm Nguyệt (Lanyue) và tàu vũ trụ có người lái Mộng Châu (Mengzhou).