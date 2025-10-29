Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Phát hiện 'nụ cười ma quái’ của Mặt trời đúng dịp Halloween

Bình Giang

TPO - Một “nụ cười ma quái” vừa xuất hiện trên bề mặt Mặt trời, khi các vùng sáng và lỗ vành nhật hoa tối kết hợp lại tạo thành khuôn mặt giống như bí ngô đúng dịp Halloween.

Đài quan sát Động lực học Mặt Trời (SDO) của NASA vừa ghi lại hình ảnh đầy ám ảnh về Mặt trời vào ngày 28/10, trông giống chiếc đèn bí ngô đang nhìn xuống Trái đất.

screen-shot-2025-10-29-at-84205-am.png
Bức ảnh Mặt trời do NASA chụp ngày 28/10

Trong bức ảnh do SDO chụp, các lỗ vành nhật hoa tối và các vùng hoạt động sáng kết hợp lại tạo thành hình ảnh đôi mắt phát sáng, chiếc mũi và nụ cười tinh nghịch.

Tuy nhiên, "cái miệng" đó không chỉ để trang trí. Nó thực chất là một lỗ vành nhật hoa rộng lớn, một khu vực trên bề mặt Mặt trời nơi từ trường mở ra, cho phép các hạt tích điện (gió Mặt trời) tự do di chuyển vào không gian.

Các chuyên gia cho biết, cái hố đặc biệt này đang phun ra một luồng gió mặt trời tốc độ cao về phía Trái đất, có thể gây bão địa từ nhỏ đến trung bình trong thời gian từ ngày 28 – 29/10.

Nếu các yếu tố gây bão địa từ mạnh lên, cực quang có thể lan khỏi vùng cực hơn bình thường.

Trong dịp này cách đây 22 năm, trận bão Mặt trời dịp Halloween năm 2003 gây ra ​​một loạt đợt phun trào mạnh mẽ, tạo nên hình ảnh cực quang ngoạn mục, làm gián đoạn vệ tinh và hệ thống điện trên toàn thế giới.

SDO đã quan sát Mặt trời từ năm 2010, chụp ảnh liên tục với độ phân giải cao, để giúp các nhà khoa học hiểu cách năng lượng từ trường của Mặt trời tác động đến thời tiết không gian, từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trên Trái Đất.

Đây không phải lần đầu tiên đài quan sát phát hiện khuôn mặt ma quái trên Mặt trời, vì họ từng chụp được hình ảnh tương tự vào năm 2014.

Bình Giang
Science
#Bão từ #Bão mặt trời #Halloween #NASA #Lỗ vành nhật hoa #Gió mặt trời

Xem thêm

Cùng chuyên mục