Cháy cơ sở giao hàng lúc sáng sớm, khói mù mịt bốc cao

TPO - Một sơ sở giao hàng nhanh ở Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng. Thiệt hại đang được thống kê.

Sáng 7/9, thông tin từ UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cơ sở giao hàng nhanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng nay, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại cơ sở giao hàng nhanh tại số nhà 226, xã Hương Khê.

Ngay sau đó người dân xung quanh đã đến cùng hỗ trợ di dời tài sản đồng thời trình báo đến chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ cháy cơ sở giao hàng nhanh.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã Hương Khê và chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ khống chế đám cháy.

Sau gần 1h khống chế, ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.