Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ cháy nhà xưởng ở Hà Nội: Cơ sở từng bị xử phạt vì không chấp hành đình chỉ hoạt động

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ cháy công ty sản xuất ô ở đường Ngô Gia Tự (Hà Nội) vào tối 6/9, thiêu rụi 700m2 nhà xưởng. Đáng chú ý, khu vực nhà xưởng này đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

chay-12a.jpg
Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường.

Tối 6/9, Công an TP Hà Nội có thông tin về vụ cháy nhà xưởng trên phố Ngô Gia Tự (Việt Hưng, Hà Nội). Theo đó, khoảng hơn 18h cùng ngày, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà xưởng nằm trong khuôn viên Nhà máy diêm Thống Nhất trên phố Ngô Gia Tự.

Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 1, 18, 19 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH với 8 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất ô của Công ty cổ phần Olasen Việt Nam có diện tích khoảng 1.000m2, được xây dựng kết cấu khung thép, tường gạch, mái tôn, cao 1 tầng.

Lúc này đám cháy đã phát triển lớn, có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ nhà xưởng và các nhà dân lân cận, chất cháy chủ yếu là vải, nhựa, bìa carton.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương khai thác nguồn nước, triển khai các mũi tấn công khoanh vùng, ngăn cháy lan. Cùng với đó, phối hợp chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ và xe téc nước để cung cấp nước chữa cháy. Qua đó, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận tổ chức dập tắt đám cháy.

Quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

chay-1-5281.jpg
Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cơ bản dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định diện tích đám cháy khoảng 700m2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ được hơn 300m2 nhà xưởng và nhiều nhà dân lân cận. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

Theo Công an TP Hà Nội, khu vực nhà xưởng đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Thanh Hà
#cháy nhà xưởng Hà Nội #vụ cháy 700m2 nhà xưởng #xử phạt vi phạm hành chính #đình chỉ hoạt động nhà xưởng #công ty Olasen Việt Nam #chữa cháy nhà xưởng Hà Nội #nguyên nhân cháy nhà xưởng #quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy #cảnh sát PCCC Hà Nội #bảo vệ tài sản nhà xưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục