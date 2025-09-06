Hà Nội: Lửa ngùn ngụt tại nhà xưởng gần cầu Đuống

TPO - Chiều tối 6/9, một vụ hoả hoạn lớn xảy ra tại nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông gần cầu Đuống (Hà Nội) khiến cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Hình ảnh vụ cháy nhìn từ xa.

Vụ việc xảy ra vào hơn 18h cùng ngày tại khu nhà xưởng gần cầu Đuống (Việt Hưng, Hà Nội), phía cuối đường Ngô Gia Tự.

Theo người dân, nơi xảy ra cháy nằm trong khu vực nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông của nhiều đơn vị.

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một nhà xưởng, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Lửa cháy ngùn ngụt tại nhà xưởng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 19h cùng ngày, lửa vẫn cháy bên trong nhà xưởng.

Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ vụ cháy.

Một số người dân cho biết, nhà xưởng cháy là xưởng may ô dù nằm trong khuôn viên nhà máy diêm gỗ. Hiện lực lượng chức năng cũng đã cắt điện khu vực khu tập thể diêm gỗ phục vụ công tác chữa cháy.