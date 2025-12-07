Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lai dắt tàu hàng bị hỏng máy, trôi trên vịnh Đà Nẵng

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
TPO - Tàu Tuấn Kiệt 68 trọng tải 1.500 tấn trong lúc neo đậu tại vịnh Đà Nẵng để sửa chữa máy thì bị trôi ra phía ngoài cửa vịnh. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để tránh nguy cơ va vào đá ngầm gây tai nạn. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố điều động lực lượng và phương tiện nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ lai dắt

Chiều 7/12, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết, Hải đội Biên phòng 2 vừa tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ lai dắt tàu hàng Tuấn Kiệt 68 (HP 6219) bị hỏng máy và trôi neo trên khu vực vịnh Đà Nẵng.

Lai dắt thành công tàu hàng bị hỏng máy , trôi trên vịnh Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 12 giờ 15 ngày 7/12, trực ban Tác chiến Bộ đội Biên phòng thành phố nhận thông báo tàu Tuấn Kiệt 68 – trọng tải 1.500 tấn, do ông Trần Văn Vũ làm thuyền trưởng – trong quá trình neo đậu tại vịnh Đà Nẵng để sửa chữa máy đã bị trôi ra phía ngoài cửa vịnh.

Thời điểm báo tin, tàu trôi đến vị trí cách đông bắc cảng Tiên Sa khoảng 2,5 hải lý, trên tàu chỉ còn 1 thuyền viên. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để tránh nguy cơ va vào đá ngầm gây tai nạn.

Lúc 12 giờ 55 cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố điều động phương tiện BP 08-11-01/06 cùng 6 cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, do Thiếu tá Nguyễn Đức Tương làm thuyền trưởng, nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu Tuấn Kiệt 68 trở lại khu neo đậu an toàn trong vịnh Đà Nẵng. Dự kiến tàu được đưa về vị trí ổn định lúc 14 giờ 45.

Đến 15 giờ, công tác cứu hộ đã hoàn tất, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
