Xã hội

Google News

Thành lập Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam

Phùng Linh
TPO - Ngày 17/8, tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam đã được thành lập và tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ nhất.

Hiệp hội được thành lập theo Quyết định số 677/QĐ-BNV ngày 1/7/2025 của Bộ Nội vụ, với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tập hợp các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục giá trị truyền thống tốt đẹp... nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững.

Đây là sự kiện đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển ngành công nghiệp văn hóa - lĩnh vực đang được xem là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên số quốc gia.

z6917657881607-4a14246a235ef88a95d65fc0c48c1aff-1.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam.

Tại Đại hội thành lập, Hiệp hội đã chính thức thông qua Điều lệ hoạt động và bầu Ban Chấp hành 15 thành viên. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu gồm: GS.TS Từ Thị Loan - Chủ tịch Hiệp hội; các Phó Chủ tịch là TS. Văn Đình Ưng, thạc sĩ Trần Thị Hằng Nga.

Sau khi thành lập, Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam sẽ hướng mọi hoạt động về văn hóa tới cơ sở xã, phường trên phạm vi cả nước; từng bước góp phần nâng cao trình độ, chất lượng hoạt động văn hóa cho các hội, chi hội văn hóa - văn nghệ tại cơ sở xã, phường; kết nối các hoạt động của các hội, chi hội văn hóa cộng đồng ở cơ sở với nhau, tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ tổ chức các hoạt động mang tính phong trào văn hóa chung trên phạm vi cả nước và khu vực gắn với các sự kiện lớn của đất nước và vùng miền; kết nối các hoạt động văn hóa cộng đồng với du lịch, với các hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh quê hương đất nước; hợp tác quốc tế để phát triển văn hóa cộng đồng, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới, tổ chức giao lưu với các đơn vị văn hóa nước ngoài khi có điều kiện.

