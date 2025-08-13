Ciputra Hanoi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Phú Thượng nhiệm kỳ 2025-2030

Trong hai ngày 11-12/8, Phường Phú Thượng đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ I (2025-2030) tại trụ sở UBND Phường Phú Thượng, Hà Nội.

Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường Phú Thượng. Với quyết tâm và kế hoạch hành động cụ thể, chính quyền địa phương tập trung hướng vào phát huy thế mạnh văn hóa, lịch sử, phát triển các giá trị truyền thống như nghề xôi Phú Thượng, trồng hoa đào, quất cảnh, kết hợp đẩy mạnh du lịch văn hóa, làng nghề, phát triển không gian sáng tạo, không gian công cộng

Ciputra Hanoi là khu đô thị quốc tế với 9.000 cư dân quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới hội tụ cư trú trên địa bàn Phường Phú Thượng, luôn chấp hành tuân thủ các qui định chính sách chung của chính quyền địa phương, cùng phát triển hài hòa, luôn ủng hộ cổ vũ và tôn vinh sự phát triển của các làng nghề truyền thống địa phương.

Ciputra Hanoi tự hào đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới và hội nhập của Phường Phú Thượng. Sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và kiến trúc hiện đại tạo nên một cộng đồng văn minh, đồng bộ, hiện đại, hòa nhịp cùng xu thế phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên công nghệ số.

Nhân dịp này, Ciputra Hanoi kính chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Phú Thượng thành công tốt đẹp, mở ra những bước tiến mới cho Phường Phú Thượng phát triển rực rỡ, giàu đẹp hơn, vững bền hơn.