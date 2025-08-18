Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn được chỉ định giữ chức Bí thư phường ở TPHCM

TPO - Tại Đại hội Đảng bộ phường Thuận An (TPHCM), lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Trần Thị Diễm Trinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Trước sáp nhập, bà Trinh làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Ngày 18/8, Đảng bộ phường Thuận An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 170 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 19 Ban Chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận An nhiệm kỳ 2025-2030 và bà Trần Thị Diễm Trinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Ông Phan Thái Sơn giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường và ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Thuận An

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Diễm Trinh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An nhấn mạnh, đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ phường sau sáp nhập, có ý nghĩa lịch sử và định hướng tương lai. Đại hội lần này là điểm khởi đầu của sự đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đồng thời là nơi thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Phường Thuận An định hướng phát triển kinh tế theo cơ cấu thương mại dịch vụ - du lịch - đô thị, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra cho giai đoạn 2025-2030 của phường Thuận An gồm: Tổng thu ngân sách Nhà nước hằng năm đạt trên 101,8% dự toán; tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 11,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 128,8% so với năm 2025; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên tất cả các lĩnh vực đạt 100%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An Trần Thị Diễm Trinh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Minh đề nghị Đảng bộ phường Thuận An tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội với chương trình hành động rõ ràng, phát huy đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo; kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng thời khai thác tiềm năng để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái và khuyến khích kinh tế tư nhân tạo bước đột phá. Bên cạnh đó, Thuận An cần quan tâm toàn diện đến văn hóa - xã hội, chăm lo an sinh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bà Trần Thị Diễm Trinh, sinh năm 1987, quê tỉnh Bình Dương (cũ), cử nhân báo chí và truyền thông, cao cấp lý luận chính trị. Trước sáp nhập, bà Trinh làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, nhiệm kỳ 2017-2022. Bà được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào tháng 4/2025.