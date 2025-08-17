Xã Xuân Mai định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế phía Tây Thủ đô

Ngày 17/8, Đảng bộ xã Xuân Mai tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Xuân Mai được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Xuân Mai, các xã: Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến và phần lớn diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Tiến. Xã Xuân Mai có diện tích tự nhiên 50,72 km2 với dân số 67.310 người.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, xã Xuân Mai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 1.587 tỷ đồng. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ với 80 dự án có tổng số tiền 2.225 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 85 triệu đồng/người/năm...

Xã Xuân Mai đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế phía Tây Thủ đô, thu nhập bình quân đạt 112,8 triệu đồng/người/năm.

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Dương Đức Tuấn - thay mặt lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Kim Nhuệ.

Để hiện thực mục tiêu, xã Xuân Mai đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm với 3 khâu đột phá: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, Phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người thanh lịch, văn minh và Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Dương Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đề nghị Đảng bộ xã Xuân Mai tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, khắc phục tình trạng ngại việc khó, né tránh trách nhiệm.

Đảng bộ xã Xuân Mai tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Xã cần chủ động xây dựng phương án thích ứng với thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập úng do ảnh hưởng của lũ rừng ngang.

Ông Dương Đức Tuấn cũng đề nghị Đảng bộ xã Xuân Mai chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Tăng cường ứng dụng các nền tảng quản lý trực tuyến trong điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân và doanh nghiệp nhanh chóng, minh bạch.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Mai nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Kim Nhuệ.

Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục chú trọng xây dựng văn hóa và con người Xuân Mai văn minh, phát triển y tế, giáo dục - đào tạo, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đại hội đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Mai nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội.

Cụ thể, ông Hoàng Minh Hiến được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mai, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hồng Phong được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực và ông Nguyễn Anh Đức giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mai nhiệm kỳ 2025-2030.