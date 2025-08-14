Xã biên giới Đắk Lắk ‘đổi’ hoa chúc mừng Đại hội Đảng thành quà tặng học sinh nghèo

TPO - Một xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất đổi hoa chúc mừng đại hội Đảng thành quà dành tặng hộ nghèo, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.

Ngày 14/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ia Lốp (tỉnh Đắk Lắk) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra phiên trù bị. Đại hội chính thức diễn ra vào ngày 15/8.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ia Lốp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 14-15/8.

Đảng ủy xã Ia Lốp đã thống nhất việc các đơn vị, đại biểu không tặng hoa, quà chúc mừng Đại hội mà thay vào đó sẽ “đổi” thành quà dành tặng hộ nghèo, hộ khó khăn, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.

Việc không nhận hoa, quà dịp Đại hội xuất phát từ thực tế khó khăn của xã, đồng thời, mong muốn lan tỏa thông điệp hướng đến người khó khăn trên địa bàn xã.

Được biết, đến nay phía xã Ia Lốp đã quy đổi được gần 50 triệu đồng, quỹ này sẽ dành mua tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Xã Ia Lốp là xã biên giới còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Lốp, cho biết: Xã thuộc địa bàn biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Toàn xã có trên 1.800 hộ dân, trong đó, có 989 hộ nghèo (chiếm tỉ lệ 54% tổng số hộ dân toàn xã), 220 hộ cận nghèo. Xã có 15 dân tộc cùng chung sống tại 12 thôn, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số.

Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung quan tâm công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2030 xuống dưới 29%, trong đó phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số bình quân từ 3 %/năm.

Công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc" của tuổi trẻ Ia Lốp.

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ia Lốp lần thứ I, tuổi trẻ xã Ia Lốp phối hợp tổ chức thực hiện công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc".

Nhiều hoạt động chăm sóc thiếu nhi được tổ chức đoàn, các đơn vị thực hiện.

Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Đoàn xã Ia Lốp phối hợp với Đồn Biên phòng Ea H’leo cùng các đơn vị trao tặng hàng trăm suất quà, dụng cụ học tập cho các em học sinh; Tổ chức các hoạt động trại hè như: Cắt tóc miễn phí, vẽ tranh, tô màu, ném vòng…