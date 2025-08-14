Định hướng Thủ Dầu Một trở thành hình mẫu kinh tế đô thị hàng đầu TPHCM

TPO - Tại Đại hội Đảng bộ phường Thủ Dầu Một lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo TPHCM đề nghị địa phương phấn đấu đến năm 2030 trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế đô thị bền vững, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, góp phần khẳng định vị thế trung tâm thương mại, dịch vụ hàng đầu của thành phố.

Ngày 14/8, Đảng bộ phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 168 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.500 đảng viên của 82 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, và bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một gồm 33 người. Bà Nguyễn Thu Cúc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; ông Phạm Văn Nồng giữ chức Phó Bí thư thường trực và ông Trần Phong Lưu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Tại đại hội, bà Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một, cho biết, đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt, đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi các phường được sáp nhập, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một.

Một góc phường Thủ Dầu Một.

Theo bà Cúc, đại hội lần này là dịp để Đảng bộ phường nhìn lại những kết quả đã đạt được, thẳng thắn phân tích những hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cho biết, trọng tâm trong nhiệm kỳ là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển kinh tế – xã hội bền vững; giữ vững quốc phòng – an ninh; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, từng bước xây dựng phường Thủ Dầu Một trở thành đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Năng động – Phát triển”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đề nghị phường tập trung thu hút các dự án đầu tư vào hạ tầng thương mại, dịch vụ công cộng, dịch vụ tài chính – ngân hàng, giáo dục – y tế chất lượng cao; đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác quốc tế, tận dụng tối đa lợi thế của phường trung tâm để kết nối với các khu vực năng động trong và ngoài TPHCM.

Ông đề nghị phấn đấu đến năm 2030, phường Thủ Dầu Một trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế đô thị bền vững, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, góp phần khẳng định vị thế trung tâm thương mại, dịch vụ hàng đầu của TPHCM.