Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Định hướng Thủ Dầu Một trở thành hình mẫu kinh tế đô thị hàng đầu TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Đại hội Đảng bộ phường Thủ Dầu Một lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo TPHCM đề nghị địa phương phấn đấu đến năm 2030 trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế đô thị bền vững, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, góp phần khẳng định vị thế trung tâm thương mại, dịch vụ hàng đầu của thành phố.

Ngày 14/8, Đảng bộ phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 168 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.500 đảng viên của 82 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, và bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một gồm 33 người. Bà Nguyễn Thu Cúc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; ông Phạm Văn Nồng giữ chức Phó Bí thư thường trực và ông Trần Phong Lưu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Tại đại hội, bà Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một, cho biết, đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt, đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi các phường được sáp nhập, mở ra giai đoạn phát triển mới.

tdm-3.jpg
Bà Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một.
tdm-0.jpg
Một góc phường Thủ Dầu Một.

Theo bà Cúc, đại hội lần này là dịp để Đảng bộ phường nhìn lại những kết quả đã đạt được, thẳng thắn phân tích những hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cho biết, trọng tâm trong nhiệm kỳ là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển kinh tế – xã hội bền vững; giữ vững quốc phòng – an ninh; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, từng bước xây dựng phường Thủ Dầu Một trở thành đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Năng động – Phát triển”.

tdm-2.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đề nghị phường tập trung thu hút các dự án đầu tư vào hạ tầng thương mại, dịch vụ công cộng, dịch vụ tài chính – ngân hàng, giáo dục – y tế chất lượng cao; đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác quốc tế, tận dụng tối đa lợi thế của phường trung tâm để kết nối với các khu vực năng động trong và ngoài TPHCM.

Ông đề nghị phấn đấu đến năm 2030, phường Thủ Dầu Một trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế đô thị bền vững, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, góp phần khẳng định vị thế trung tâm thương mại, dịch vụ hàng đầu của TPHCM.

Hương Chi
#đại hội #Đảng bộ #phường Thủ Dầu Một #Võ Văn Minh #Nguyễn Thu Cúc #hình mẫu #đô thị #bí thư phường

Xem thêm

Cùng chuyên mục