Xây dựng xã Hương Sơn trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ trọng điểm của Thủ đô

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hương Sơn lần thứ I thông qua báo cáo chính trị với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; phấn đấu xây dựng xã Hương Sơn trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ trọng điểm của Thủ đô.

Sáng 13/8, Đảng bộ xã Hương Sơn (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và 198 đại biểu đại diện cho 2.020 đảng viên thuộc 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã...

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 10,5%/năm; cơ cấu kinh tế với du lịch - dịch vụ trên 70%, nông - lâm nghiệp dưới 10%; thu nhập bình quân 120 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80-85%; 100% hộ dân nông thôn đấu nối nước sạch; phấn đấu hàng năm kết nạp 40-50 đảng viên mới, 100% chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải phát biểu tại Đại hội

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hương Sơn xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. Đồng thời, Đại hội Đảng bộ xã Hương Sơn cũng xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số – công dân số.

Thứ hai, phát triển kinh tế toàn diện, ưu tiên các lĩnh vực du lịch – dịch vụ, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kinh tế số và tiểu thủ công nghiệp hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái.

Thứ ba, nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế; xây dựng con người Hương Sơn văn minh, nghĩa tình, văn hóa du lịch chuyên nghiệp; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Thứ tư, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn, bảo đảm an ninh nông thôn.

Ngoài ra, Đại hội cũng xác định 2 khâu đột phá đó là:

Thứ nhất, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, xây dựng hệ thống chính trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ.

Thứ hai, phát triển công nghiệp văn hóa, vùng nông nghiệp hữu cơ – sinh thái, tạo sản phẩm sạch, giá trị cao phục vụ du lịch và đời sống nhân dân.

“Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hương Sơn phấn đấu đưa địa phương trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ trọng điểm của Thủ đô trong giai đoạn mới” – ông Trần Đức Hải nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Hương Sơn nhiệm kỳ 2025-2030

Chú trọng phát triển cả về môi trường du lịch, hạ tầng du lịch

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Hương Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng đề nghị trong những năm tới, Đảng bộ xã Hương Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ:

Đảng bộ xã cần thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự đổi mới phương thức chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, thật sự gần dân, sát dân, từ nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Xây dựng bộ máy thật sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Xã Hương Sơn cần xác định rõ các tiềm năng, thế mạnh của xã để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo, trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, với mục tiêu tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với đảm bảo an sinh, giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, có chính sách, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư các nhà đầu tư, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị. Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Tổ chức, quản lý tốt Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Hương, chú trọng phát triển cả về môi trường du lịch, hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch, doanh nghiệp du lịch để nâng cao thu nhập cho người dân và tăng thu ngân sách. Chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng chính quyền số với phát triển kinh tế số, xã hội số, trọng tâm là chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp...

“Với phương châm Đại hội "Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển", tôi tin tưởng rằng, xã Hương Sơn sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững cùng TP Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kỳ vọng.