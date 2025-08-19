Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc: Giữ vững thương hiệu Tổng Công ty 319.

"Quá trình sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty 319 cần thực hiện đúng các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, mở rộng thị trường. Trong đó, cần phải giữ vững thương hiệu Tổng Công ty 319", Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nói.

Trong các ngày 18-19/8, Đảng bộ Tổng Công ty 319 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng Công ty đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về kết hợp kinh tế với quốc phòng; hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã tập trung bảo đảm việc làm thuộc các ngành nghề truyền thống như: Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản...đạt doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng (vượt 210% chỉ tiêu); dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên 46.000 ha, đạt giá trị sản lượng hơn 2.000 tỷ đồng.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Tổng Công ty cũng đã thi công 728 công trình, dự án. Trong đó, tham gia thi công 5 công trình trọng điểm quốc gia và 1 công trình trọng điểm của TP. Hải Phòng. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động ngày càng được cải thiện.

Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá. Bao gồm đột phá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khắc phục triệt để các hạn chế khuyết điểm trong công tác tài chính - kế toán.

Thứ hai là đột phá về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

Thứ ba là đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty 319 nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tổng Công ty 319 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đề nghị thời gian tới Đảng ủy Tổng Công ty cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Quá trình sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty 319 cần thực hiện đúng các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, mở rộng thị trường. Trong đó, cần phải giữ vững thương hiệu Tổng Công ty 319.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty 319 nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cũng đề nghị Tổng Công ty 319 tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty 319 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí. Đại tá Phan Phú được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 319, nhiệm kỳ 2025-2030.