Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tuyển dụng nhân sự ngành thương hiệu

Ngọc Cẩm

Ngày 7/8, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phát đi thông báo tuyển dụng 2 vị trí thuộc lĩnh vực thương hiệu. Cụ thể:

z6879508936829-213baeba5f38c07ade99079995808fbe.jpg

Chuyên gia Thương hiệu cao cấp: Phụ trách chiến lược thương hiệu toàn tập đoàn, định vị, tái định vị hình ảnh, điều phối truyền thông đa nền tảng và hợp tác cùng các đối tác chiến lược. Yêu cầu: tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm 5–8 năm trong lĩnh vực thương hiệu, sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Chuyên viên Xây dựng thương hiệu: Triển khai kế hoạch truyền thông thương hiệu, sáng tạo nội dung đa nền tảng, viết bài PR, tổ chức sự kiện và hỗ trợ thiết kế. Yêu cầu: tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng viết tốt.

Hồ sơ gồm: CV, bằng cấp liên quan, thư ứng tuyển vị trí, liên hệ gửi về ông Bùi Quốc Tuấn - Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh; số điện thoại (Zalo): 0913.887.754; mail:bqtuan@vrg.vn). Thời hạn nhận hồ sơ: ngày 25/8/2025.

Chi tiết thêm về tuyển dụng xem tại VRG tuyển dụng chuyên gia, chuyên viên về thương hiệu - Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam - VRG

Ngọc Cẩm
#Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Cùng chuyên mục