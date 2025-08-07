Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tuyển dụng nhân sự ngành thương hiệu

Ngày 7/8, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phát đi thông báo tuyển dụng 2 vị trí thuộc lĩnh vực thương hiệu. Cụ thể:

Chuyên gia Thương hiệu cao cấp: Phụ trách chiến lược thương hiệu toàn tập đoàn, định vị, tái định vị hình ảnh, điều phối truyền thông đa nền tảng và hợp tác cùng các đối tác chiến lược. Yêu cầu: tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm 5–8 năm trong lĩnh vực thương hiệu, sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Chuyên viên Xây dựng thương hiệu: Triển khai kế hoạch truyền thông thương hiệu, sáng tạo nội dung đa nền tảng, viết bài PR, tổ chức sự kiện và hỗ trợ thiết kế. Yêu cầu: tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng viết tốt.

Hồ sơ gồm: CV, bằng cấp liên quan, thư ứng tuyển vị trí, liên hệ gửi về ông Bùi Quốc Tuấn - Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh; số điện thoại (Zalo): 0913.887.754; mail:bqtuan@vrg.vn). Thời hạn nhận hồ sơ: ngày 25/8/2025.

