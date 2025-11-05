Quảng Ninh có công viên gần 620 ha

TPO - Công viên công cộng Tuần Châu tại Quảng Ninh sẽ có quy mô gần 620 ha, gồm 4 tiểu khu với các chủ đề gia đình, thể thao, bảo tồn và dưỡng sinh với tổng mức vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được lấy ý kiến, dự án Công viên công cộng Tuần Châu do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được triển khai trên địa bàn phường Tuần Châu và Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Vị trí thực hiện dự án.

Theo đó, quy mô dự án công viên gần 620 ha, chia thành 4 tiểu khu. Trong đó, Khu 1 là công viên chủ đề gia đình rộng khoảng 111 ha, gồm nhiều chức năng như trung tâm du khách ẩm thực, rừng hoa mai, khu BBQ, khu thả diều, cắm trại...

Khu 2 rộng hơn 82 ha, định hướng phát triển công viên chủ đề thể thao với một số tiện ích như quảng trường, trung tâm thể thao ẩm thực, khu yoga, bãi tập golf, chèo thuyền kayak.

Khu 3 có quy mô gần 277 ha, dự kiến bố trí khu bảo tồn chim, sàn câu cá, lối trekking rừng, quảng trường.

Khu 4 là công viên chủ đề rừng công cộng, dưỡng sinh với quy mô hơn 147 ha, gồm trung tâm dưỡng sinh, tổ thuyền, sàn thiền định...

Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ quý I/2026 và đưa dự án vào vận hành từ quý II/2027.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó vốn tự có gần 200 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng. Khu vực dự án hiện chủ yếu là đất đồi núi, rừng sản xuất và đất chưa sử dụng.

Sơ đồ mặt bằng sử dụng đất dự án Công viên công cộng Tuần Châu.

Dự án nằm giáp các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, quốc lộ 18 và tuyến đường sắt quốc gia Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân. Khu vực này đối diện vịnh Hạ Long, cách đảo Tuần Châu khoảng 6 km, đồng thời liền kề Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành một công viên rừng quy mô lớn, kết hợp với Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh để khai thác cảnh quan khu vực cửa ngõ phía tây Hạ Long.

Liên quan đến dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, trước đó, đơn vị này đã điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Cụ thể, tổng diện tích thực hiện dự án khoảng gần 4.120 ha, trong đó hơn 930 ha thuộc phường Tuần Châu và gần 3.190 ha thuộc phường Hà An.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư được nâng lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), cao gần gấp đôi so với con số hơn 232.000 tỷ đồng được tập đoàn công bố năm 2020. Mức đầu tư dự án này đã vượt siêu đô thị lấn biển Cần Giờ (10 tỷ USD) trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup tính đến nay.