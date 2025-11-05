Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Quảng Ninh có công viên gần 620 ha

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công viên công cộng Tuần Châu tại Quảng Ninh sẽ có quy mô gần 620 ha, gồm 4 tiểu khu với các chủ đề gia đình, thể thao, bảo tồn và dưỡng sinh với tổng mức vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được lấy ý kiến, dự án Công viên công cộng Tuần Châu do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được triển khai trên địa bàn phường Tuần Châu và Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

212.jpg
Vị trí thực hiện dự án.

Theo đó, quy mô dự án công viên gần 620 ha, chia thành 4 tiểu khu. Trong đó, Khu 1 là công viên chủ đề gia đình rộng khoảng 111 ha, gồm nhiều chức năng như trung tâm du khách ẩm thực, rừng hoa mai, khu BBQ, khu thả diều, cắm trại...

Khu 2 rộng hơn 82 ha, định hướng phát triển công viên chủ đề thể thao với một số tiện ích như quảng trường, trung tâm thể thao ẩm thực, khu yoga, bãi tập golf, chèo thuyền kayak.

Khu 3 có quy mô gần 277 ha, dự kiến bố trí khu bảo tồn chim, sàn câu cá, lối trekking rừng, quảng trường.

Khu 4 là công viên chủ đề rừng công cộng, dưỡng sinh với quy mô hơn 147 ha, gồm trung tâm dưỡng sinh, tổ thuyền, sàn thiền định...

Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ quý I/2026 và đưa dự án vào vận hành từ quý II/2027.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó vốn tự có gần 200 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng. Khu vực dự án hiện chủ yếu là đất đồi núi, rừng sản xuất và đất chưa sử dụng.

5215.jpg
Sơ đồ mặt bằng sử dụng đất dự án Công viên công cộng Tuần Châu.

Dự án nằm giáp các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, quốc lộ 18 và tuyến đường sắt quốc gia Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân. Khu vực này đối diện vịnh Hạ Long, cách đảo Tuần Châu khoảng 6 km, đồng thời liền kề Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành một công viên rừng quy mô lớn, kết hợp với Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh để khai thác cảnh quan khu vực cửa ngõ phía tây Hạ Long.

Liên quan đến dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, trước đó, đơn vị này đã điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Cụ thể, tổng diện tích thực hiện dự án khoảng gần 4.120 ha, trong đó hơn 930 ha thuộc phường Tuần Châu và gần 3.190 ha thuộc phường Hà An.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư được nâng lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), cao gần gấp đôi so với con số hơn 232.000 tỷ đồng được tập đoàn công bố năm 2020. Mức đầu tư dự án này đã vượt siêu đô thị lấn biển Cần Giờ (10 tỷ USD) trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup tính đến nay.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #công viên Tuần Châu #Vingroup #dự án lớn #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục