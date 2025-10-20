Quảng Ninh xây dựng cơ chế đặc thù cho Vân Đồn

TPO - Quảng Ninh vừa lập Tổ công tác xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho Đặc khu kinh tế Vân Đồn. Quyết định này được kỳ vọng mở đường thể chế cho loạt dự án tỉ USD và hạ tầng động lực đang tăng tốc tại Vân Đồn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng làm Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đặc khu kinh tế Vân Đồn. Ông Cao Tường Huy, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND Đặc khu Vân Đồn, giữ vai trò Tổ phó thường trực và trực tiếp chỉ đạo Bộ phận tham mưu giúp việc chuyên trách.

Xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho Đặc khu kinh tế Vân Đồn.

Tham gia tổ công tác là lãnh đạo các sở, ngành then chốt như Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng thủ trưởng các cơ quan liên quan. Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ và Bộ phận giúp việc là tham mưu xây dựng đầy đủ hồ sơ Đề án cơ chế đặc thù cho Vân Đồn. Nghiên cứu, đề xuất và giải trình các chính sách, phối hợp với bộ, ngành Trung ương trong thẩm định, đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ trong suốt quá trình hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Việc thành lập tổ công tác diễn ra trong bối cảnh Vân Đồn tiếp tục thu hút dòng vốn quy mô lớn, kỳ vọng tạo đột phá nhanh và bền vững cho đặc khu. Ngày 27/6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn với tổng vốn hơn 2 tỷ USD. Dự án hướng tới hình thành một quần thể nghỉ dưỡng, giải trí có thưởng, trung tâm sự kiện đẳng cấp quốc tế, tích hợp hoạt động casino, bất động sản du lịch, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, cùng các cơ sở thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Cảng Ao Tiên, cùng mạng lưới đường trục động lực, được coi là “nền cứng” giúp đặc khu kết nối thuận lợi với khu vực và quốc tế.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn tại khu vực xã Hạ Long cũ, tổng mức đầu tư gần 25 nghìn tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD). Các dự án quy mô tỷ USD này, khi đi vào triển khai, được kỳ vọng bổ sung các cực tăng trưởng mới cho Vân Đồn, gia tăng sức hút khách quốc tế và nhà đầu tư chiến lược.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hạ tầng cho các dự án, tỉnh Quảng Ninh đã và đang đầu tư xây mới, nâng cấp nhiều tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn Vân Đồn với tổng vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hệ thống cảng, trong đó có Cảng Ao Tiên, cùng mạng lưới đường trục động lực, được coi là “nền cứng” giúp đặc khu kết nối thuận lợi với khu vực và quốc tế, tạo dư địa để các cơ chế, chính sách đặc thù phát huy hiệu quả ngay khi được ban hành.