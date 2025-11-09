Một Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Nam
TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa kết luận một số nội dung tố cáo liên quan ông Lê Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Y tế. Cơ quan chức năng xác định ông Tuân có sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ và vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo Kết luận số 1657/KL-UBND, ông Lê Thanh Tuân với vai trò Trưởng đoàn thẩm định đã ký văn bản có sai sót trong hồ sơ cấp phép hoạt động cho Cơ sở cấp cứu ngoại viện An Đức (Công ty CP Cấp cứu 115 An Đức). Việc thiếu rà soát khiến nội dung xác nhận chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến quá trình xin phép gắn đèn, còi ưu tiên cho phương tiện cứu thương.

xe-cuu-thuong-1.jpg
Người nhà ông Tuân từng góp vốn vào dịch vụ cấp cứu 115 - lĩnh vực ông Tuân quản lý.

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế (trước khi sáp nhập), cũng bị xác định để xảy ra sai sót nghiệp vụ khi không đánh dấu mục “Không đạt” trong biên bản thẩm định, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. UBND tỉnh yêu cầu đơn vị này tổ chức rút kinh nghiệm tập thể và cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, kết luận nêu việc bố vợ (đã mất) của ông Lê Thanh Tuân từng góp vốn vào Công ty TNHH Cấp cứu 115 Quảng Bình – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của ông Tuân.

Hành vi này vi phạm Khoản 4, Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, quy định người đứng đầu, cấp phó cơ quan nhà nước không được để người thân kinh doanh trong ngành nghề do mình phụ trách.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với ông Lê Thanh Tuân. Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế rút kinh nghiệm đối với Phòng Nghiệp vụ Y và các cá nhân liên quan, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 30/11/2025.

Hoàng Nam
#phó giám đốc sở y tế #kiểm điểm #chống tham nhũng #Quảng Trị #Lê Thanh Tuân #vi phạm #Sở Y tế

