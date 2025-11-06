Báo chí trong hệ thống Mặt trận phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân

TPO - Chiều ngày 6/11, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 11/2025 và lấy ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, đến tháng 10/2025, các cơ quan báo chí thuộc các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương là 39 đơn vị, gồm 8 báo của cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và 31 cơ quan báo chí thuộc các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Ngoài ra còn có 71 tạp chí thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong hệ thống đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của hệ thống Mặt trận, đoàn thể; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý chí và khát vọng phát triển của các tầng lớp nhân dân; phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc...

Toàn cảnh hội nghị chiều ngày 6/11

Đặc biệt, trong tháng 10/2025, các cơ quan báo chí trực thuộc đã tập trung tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I; kết quả ủng hộ nhân dân Cuba và đồng bào bị thiên tai, công tác phòng, chống bão.

Tháng 11/2025 là thời điểm có nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là cao điểm trong công tác tuyên truyền của hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Do đó, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; kết quả Hội nghị Trung ương 13 và 14 khóa XIII và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025)...

Ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thông tin về tình hình báo chí tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ những khó khăn của báo chí trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, việc sắp xếp đơn vị hành chính đã tác động không nhỏ đến báo chí như phát hành báo in giảm; kinh phí truyền thông chính sách dành cho báo chí rất ít hoặc không có; cán bộ, phóng viên nhiều cơ quan báo chí lo lắng trước những thông tin sáp nhập; khó khăn trong giữ chân của bạn đọc; thiếu cán bộ chủ chốt, chuyển đổi trụ sở...

Các đại biểu đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội báo cáo Bộ Chính trị sớm có thông tin về sắp xếp báo chí để các đơn vị có định hướng phát triển phù hợp. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ để báo chí đóng góp được nhiều hơn các vấn đề đời sống quan tâm...

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong nêu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương chia sẻ những khó khăn của các cơ quan báo chí thuộc MTTQ Việt Nam như hiện nay.

Với những kiến nghị của các đại biểu, ông Nguyễn Thái Học đề nghị những người có trách nhiệm từ cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản trong khả năng thẩm quyền, trách nhiệm phải quan tâm, xem xét; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp lý của cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

"Về công tác nhân sự, nếu các tạp chí thuộc diện sắp xếp thì còn nghiên cứu, nhưng các cơ quan báo chí không thuộc diện sắp xếp thì cần làm nhanh, sớm kiện toàn để đơn vị hoạt động ổn định; hoặc việc chuyển đổi trụ sở của cơ quan báo chí thì cơ quan chủ quản thấy có hợp lý không. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo lên cấp trên để xem xét, giải quyết", ông Nguyễn Thái Học nói.

Ông Nguyễn Thái Học cũng đề nghị các cơ quan báo, tạp chí cố gắng thể hiện vai trò, vị thế của mình trong hoạt động báo chí. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức vận hành của từng tờ báo cho phù hợp với xu hướng hiện nay.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí phải đặt ra phương châm cụ thể, nhanh nhạy, đúng- trúng- chính xác, thuyết phục trong từng bản tin, bài viết, ấn phẩm. Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần tăng cường đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau tạo nên sức mạnh mạnh trong lĩnh vực thông tin, báo chí.