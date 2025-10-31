Miễn nhiệm một Phó giám đốc Ban quản lý dự án nhiều lần nhận tiền nhà đầu tư

TPO - Ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, vừa bị miễn nhiệm chức vụ. Trước đó, ông bị kỷ luật cảnh cáo do nhiều vi phạm trong đó nhiều lần nhận tiền từ các nhà thầu dự án.

Ngày 31/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban QLDA tỉnh) đối với ông Phan Xuân Bách.

Trước đó, ông Phan Xuân Bách bị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Phan Xuân Bách.

Theo Quyết định kỷ luật của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA tỉnh, ông Phan Xuân Bách đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Bách bị xác định vi phạm những điều đảng viên không được làm, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu, để xảy ra nhiều sai phạm, khuyết điểm tại Ban QLDA tỉnh trong giai đoạn 2020–2025; đồng thời có liên quan đến vi phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, ông Bách trực tiếp ký 3 văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đề nghị thẩm định, phê duyệt đầu tư và điều chuyển khối lượng công việc giữa các nhà thầu trong liên danh thực hiện dự án; không rà soát, điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo biến động trượt giá khi nghiệm thu, thanh toán 46 lần cho các nhà thầu.

Đáng chú ý, ông Phan Xuân Bách đã nhiều lần nhận tiền từ các nhà thầu của dự án – số tiền này sau đó ông đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Hành vi của ông Bách bị xác định vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm của ông Bách gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, đồng thời đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông.

Liên quan đến ông Bách, trước đó Tiền Phong từng phản ánh vụ việc: Ngày 19/4/2022, Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk cử 5 cá nhân đi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng), trong đó có ông Phan Xuân Bách – khi đó là Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Ban. Tuy nhiên, trong hồ sơ, ông Bách khai công tác tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Hồng Đức (TP.HCM).

Ngày 6/5/2022, ông Bách được cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng sau đó bị tố cáo và bị Cục Công tác phía Nam thu hồi chứng chỉ.

Giữa thời điểm xảy ra vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định điều động Giám đốc Ban QLDA tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay Sở Nông nghiệp và Môi trường), đồng thời giao ông Bách làm Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA từ tháng 8/2022.