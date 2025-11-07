Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Bộ đội dọn dẹp bùn đất, giúp trường học sớm hoạt động trở lại

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức huy động cán bộ, chiến sĩ về giúp đỡ 2 trường học ở xã Lệ Thuỷ khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Ngày 6/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực (PTKV) 3 - Vĩnh Linh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị huy động cán bộ, chiến sĩ về giúp đỡ xã Lệ Thuỷ khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Clip: Lực lượng vũ trang Quảng Trị giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ.
bo-doi-quang-tri-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lut-611-11.jpg
Ảnh: Xuân Diện - Bá Hiếu.
bo-doi-quang-tri-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lut-611-12.jpg

Ngay sau nước rút, việc khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đã cơ động về Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang và Trường Mầm non Hoa Mai ở xã Lệ Thuỷ, cùng phối hợp với lực lượng Công an và dân quân của địa phương tập trung vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, khuôn viên nhà trường nhằm sớm ổn định lại hoạt động dạy và học trong thời gian sớm nhất.

bo-doi-quang-tri-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lut-611-22.jpg
bo-doi-quang-tri-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lut-611-26.jpg

Ban Chỉ huy PTKV3 - Vĩnh Linh là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; luôn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

bo-doi-quang-tri-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lut-611-18.jpg
bo-doi-quang-tri-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lut-611-2.jpg

Giữa bộn bề khó khăn sau mưa lũ, hình ảnh những người lính trong bộ quân phục xanh cần mẫn quét dọn, lau chùi sân trường… đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy cô và học sinh.

bo-doi-quang-tri-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lut-611-10.jpg
Ảnh: Xuân Diện - Bá Hiếu.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm quân - dân gắn bó keo sơn, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

Hữu Thành
#Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị #Ban chỉ huy Khu vực phòng thủ 3 - Vĩnh Linh #khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ #lũ lụt #trường học #dọn dẹp trường lớp #vệ sinh #Lệ Thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục