Bộ đội dọn dẹp bùn đất, giúp trường học sớm hoạt động trở lại

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức huy động cán bộ, chiến sĩ về giúp đỡ 2 trường học ở xã Lệ Thuỷ khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Ngày 6/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực (PTKV) 3 - Vĩnh Linh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị huy động cán bộ, chiến sĩ về giúp đỡ xã Lệ Thuỷ khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Clip: Lực lượng vũ trang Quảng Trị giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay sau nước rút, việc khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đã cơ động về Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang và Trường Mầm non Hoa Mai ở xã Lệ Thuỷ, cùng phối hợp với lực lượng Công an và dân quân của địa phương tập trung vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, khuôn viên nhà trường nhằm sớm ổn định lại hoạt động dạy và học trong thời gian sớm nhất.

Ban Chỉ huy PTKV3 - Vĩnh Linh là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; luôn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Giữa bộn bề khó khăn sau mưa lũ, hình ảnh những người lính trong bộ quân phục xanh cần mẫn quét dọn, lau chùi sân trường… đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy cô và học sinh.

Ảnh: Xuân Diện - Bá Hiếu.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm quân - dân gắn bó keo sơn, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.