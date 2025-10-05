Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Giáo viên lội bùn dọn trường sau lũ, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp

Hoài Nam

TPO - Sau khi bão 10 đi qua, lũ đổ về khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ngập sâu, chia cắt. Hiện nay, khi nước rút, các trường đang tập trung dọn dẹp để đón học sinh trở lại lớp học.

556835276-122132927402932143-3714652456674820024-n.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 đã khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh ngập sâu như xã Kim Hoa, Đức Quang, Đức Minh, một số thôn phường Bắc Hồng Lĩnh và xã Nghi Xuân. Do nước lũ ngập sâu, rút chậm khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh chưa thể đón học sinh trở lại trường.
558050744-122132927750932143-506528995948566334-n.jpgTrường Mầm non Kim Hoa và Trường Tiểu học Kim Hoa (xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) là những điểm trường thấp trũng thường xuyên phải gánh chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt. Sau khi nước rút, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Sơn (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh) cùng Công an xã Kim Hoa, và toàn thể giáo viên nhà trường khắc phục hậu quả để đón học sinh trở lại lớp.
558594342-122132927690932143-4004761088717538841-n.jpg
Tại Trường Mầm non Kim Hoa (xã Kim Hoa), công tác khắc phục cũng đang được khẩn trương triển khai để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học do mưa lũ.
557247060-122132417936931024-1789599520299268278-n.jpg
Tại trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh) khung cảnh ngổn ngang sau khi bão chồng lũ. Trong ngày 4/10, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, công an xã Đức Minh phối hợp cùng các thầy cô giáo tiếp tục ra quân dọn vệ sinh, lau chùi trường lớp.
558049939-122132202878931024-1323978138751944345-n.jpg
Được biết, theo thống kê có 16 trường học trên địa bàn bị ngập lụt chưa đón học sinh đến trường. Dự kiến đầu tuần tới, các điểm trường trở lại học bình thường.
557462884-122132202134931024-9150607268167582736-n.jpg
Với phương châm "nước rút đến đâu dọn dẹp ngay đến đó", các trường học vùng lũ đang khẩn trương dọn dẹp để sớm đón học sinh trở lại trường.
557745949-122132202848931024-3386988946972189797-n-3248.jpg
Xã Đức Minh có 7 trường học đã bị ngập lụt, gồm: 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở. Hiện tại lực lượng chức năng đang phối hợp để dọn dẹp lại khuôn viên, lau chùi bàn ghế, phòng học..
557398996-1511688040414015-7259976939576376959-n.jpg
558180080-1511688147080671-1068199999227513922-n.jpg
Nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ địa phương sớm ổn định tình hình sau thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến giúp Trường Mầm non Xuân Hồng, xã Nghi Xuân, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Các cán bộ chiến sĩ đã tích cực tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh khuôn viên, lau chùi, sắp xếp lại trang thiết bị, đồ dùng học tập để đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ trước khi đón học sinh trở lại học.
4493199608338218062.jpg
e5a6b55c47cecd9094df.jpg
Các lực lượng thanh niên, công an, dân quân tự vệ cùng tham gia hỗ trợ khắc phục, dọn dẹp tại các điểm trường với hy vọng sớm đón học sinh trở lại trường sau mưa bão.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #dọn trường #khắc phục #mưa bão #giáo viên THPT Hà Nội #trường học khắc phục

