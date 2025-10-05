Giáo viên lội bùn dọn trường sau lũ, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp

Trường Mầm non Kim Hoa và Trường Tiểu học Kim Hoa (xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) là những điểm trường thấp trũng thường xuyên phải gánh chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt. Sau khi nước rút, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Sơn (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh) cùng Công an xã Kim Hoa, và toàn thể giáo viên nhà trường khắc phục hậu quả để đón học sinh trở lại lớp.