Giáo viên lội bùn dọn trường sau lũ, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp

TPO - Sau khi bão 10 đi qua, lũ đổ về khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ngập sâu, chia cắt. Hiện nay, khi nước rút, các trường đang tập trung dọn dẹp để đón học sinh trở lại lớp học.
Nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ địa phương sớm ổn định tình hình sau thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến giúp Trường Mầm non Xuân Hồng, xã Nghi Xuân, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Các cán bộ chiến sĩ đã tích cực tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh khuôn viên, lau chùi, sắp xếp lại trang thiết bị, đồ dùng học tập để đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ trước khi đón học sinh trở lại học.
Các lực lượng thanh niên, công an, dân quân tự vệ cùng tham gia hỗ trợ khắc phục, dọn dẹp tại các điểm trường với hy vọng sớm đón học sinh trở lại trường sau mưa bão.