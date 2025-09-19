Sẽ có nhật thực hình lưỡi liềm vào Chủ nhật này

Chìm trong ánh nắng chói chang của mặt trời vào Chủ nhật tới (21/9), trăng non sẽ mọc lên mà không mấy ai ở Bắc bán cầu nhận ra. Tuy nhiên, những ai dậy sớm sẽ được chứng kiến "mặt trời mọc hình lưỡi liềm" ngoạn mục khi mặt trời bị che khuất nhô lên khỏi đường chân trời.

Được mệnh danh là "nhật thực phân", hiện tượng này sẽ xảy ra trong cùng 24 giờ với hiện tượng phân vào tháng 9, thời điểm mặt trời dường như đi qua đường xích đạo thiên thể, hướng về phía nam để mang mùa xuân đến Nam bán cầu khi mùa thu bắt đầu ở phía bắc.

Nhật thực một phần nhìn từ thành phố New York vào tháng 6 năm 2021.(Ảnh: Noam Galai)

Không giống như nhật thực toàn phần, khi Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời và cho phép nhìn thấy vành nhật hoa bằng mắt thường, nhật thực lần này vẫn để lại một phần. Kết quả là Mặt Trời hình lưỡi liềm, phải luôn được quan sát qua kính nhật thực. Mặc dù bầu trời sẽ không tối đi, nhưng cảnh tượng Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn ở đường chân trời hứa hẹn những khung cảnh khó quên.

Trong sự kiện này, vùng phủ sóng bề mặt nhìn thấy được sẽ sâu bất thường, với tới 86% mặt trời bị che khuất ở một số vùng thuộc Biển Ross của Nam Cực và miền nam New Zealand. Một trong những địa điểm quan sát quan trọng trên đường đi của nhật thực vốn xa xôi này sẽ là Dunedin, New Zealand, nơi mặt trời sẽ mọc lúc 6:27 sáng giờ New Zealand, đạt mức phủ sóng tối đa khoảng 72% sau khoảng 40 phút.

Theo Timeanddate.com, chỉ khoảng 400.000 người có thể chứng kiến nhật thực khoảng 70%. Xa hơn về phía bắc tại Auckland, mặt trời sẽ mọc, lúc đó đã bị che khuất một phần, vào lúc 6:10 sáng giờ New Zealand, và nhật thực cực đại đạt 61%, trong khi ở Nam Thái Bình Dương, người xem ở Fiji và Tonga sẽ thấy nhật thực một phần nhỏ hơn nhiều vào lúc bình minh. Từ Hobart, Úc, nhật thực một phần 3% sẽ xuất hiện ngay sau khi mặt trời mọc lúc 6:00 sáng giờ AEST.

Nhật thực tiếp theo trên Trái Đất sẽ diễn ra vào ngày 17/2/2026, khi nhật thực hình khuyên tạo ra một " vòng lửa " có thể nhìn thấy trong tối đa 2 phút 20 giây, do 92% mặt trời bị mặt trăng che khuất ở khoảng cách xa nhất. Tiếc là vòng lửa tuyệt đẹp này chỉ có thể nhìn thấy từ một vùng xa xôi của Nam Cực.