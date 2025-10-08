Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cao Bằng bác tin đồn nhà máy thủy điện Bình Long bị vỡ đập

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Nhà máy Thủy điện Bình Long ở tỉnh Cao Bằng bị vỡ đập, lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng địa phương bác bỏ và khẳng định đó là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Sáng 8/10, ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao đổi với phóng viên Tiền Phong, cho biết: Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (từ ngày 6 - 7/10), mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Nhà máy Thủy điện Bình Long, thuộc địa phận Hòa An, tỉnh Cao Bằng bị vỡ đập, tỉnh đã thành lập đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và khẳng định không có bất kỳ sự cố vỡ đập nào xảy ra tại đây.

tp-p1.jpg
Hiện trạng Thủy điện Bình Long khi đoàn kiểm tra của tỉnh Cao Bằng đến kiểm tra.

Hiện nay, Thủy điện Bình Long vẫn đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy phần đường cạnh bên Nhà máy Thủy điện này bị lở một đoạn do dòng nước đánh thẳng vào và xoáy ngược lại, song khả năng lở tiếp đến sát mặt đập là không cao…

tp-145379-chu-tich-ubnd-tinh-le-hai-hoa-kiem-tra-tinh-hinh-van-hanh-xa-lu-tai-nha-may-thuy-dien-binh-long-13465006.jpg
Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành Cao Bằng thường xuyên kiểm tra tại nhà máy Thủy điện Bình Long.

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng sẽ vào cuộc điều tra, xem xét, xử lý những tập thể, cá nhân đưa thông tin thất thiệt kể trên và khuyến nghị người dân chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thức như: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan báo chí được cấp phép. Tuyệt đối không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Duy Chiến
#Thông tin sai sự thật về đập thủy điện #Chống lan truyền tin đồn thất thiệt #Kiểm tra và xác nhận an toàn đập #Ảnh hưởng bão số 11 đến Cao Bằng #Chính sách xử lý tin đồn trên mạng xã hội #Quản lý an toàn nhà máy thủy điện #Thúc đẩy thông tin chính thống trong cộng đồng #Biện pháp phòng chống tin giả về thiên tai

Xem thêm

