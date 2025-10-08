Vỡ đê bối ở Bắc Ninh, khẩn cấp di dân khỏi vùng lũ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Thắng
TPO - Do nước lũ dâng cao, một đoạn đê bối ở xã Tiên Lục (Bắc Ninh) bị vỡ trong đêm. Chính quyền địa phương đã kịp thời di chuyển người dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lục xác nhận, vào đêm và rạng sáng 8/10, một đoạn đê bối thuộc xã Tiên Lục đã bị nước lũ tràn qua và vỡ. Hiện xã đang tập trung xử lý việc vỡ đê.

Xã Tiên Lục đã phối hợp lực lượng quân đội di dời gấp người dân ở 3 thôn bị ảnh hưởng nước lũ do vỡ đê bối đến nơi an toàn. Hiện xã tiếp tục di chuyển thêm hộ dân ở một thôn nữa bị ảnh hưởng nước lũ.

vo-de.jpg
Nhiều nhà dân ở xã Tiên Lục bị ngập trong nước lũ.

Do ảnh hưởng của bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, một đoạn chân đê bối ở phường Yên Dũng xảy ra sạt trượt đất. Đoạn sạt trượt dài khoảng 40 mét, chủ yếu ở phần chân đê phía đồng. Nhờ công tác tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn đê điều được triển khai thường xuyên, nghiêm túc nên sự cố được phát hiện kịp thời, không để xảy ra thiệt hại.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND phường Yên Dũng đã huy động máy móc, vật tư cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân và hơn 70 người dân địa phương tham gia khắc phục trong điều kiện thời tiết mưa to.

y-dung.jpg
Cơ quan chức năng khắc phục sạt trượt đê bối ở phường Yên Dũng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tại xã Đồng Kỳ, hồ Cối Gạo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 bị vỡ đã được khắc phục tạm thời, tuy nhiên do lượng mưa lớn lại gây vỡ thân đập 12m làm ngập úng vùng hạ du.

Tuyến đê tả Thương Dương Đức đoạn đê K2+600 đến K2 +612 thuộc xã Mỹ Thái phát hiện cung sạt mái đê phía sông tổng chiều dài cung sạt 12 m. Bờ kênh 5-3 thuộc xã Nhã Nam bị xói bờ, UBND xã và xí nghiệp thuỷ nông đang phối hợp xử lý. Hồ Thượng Chiềng ở thôn Đền Cô thuộc xã Yên Thế có nguy cơ vỡ đập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục rà soát toàn bộ hiện trạng đê điều, công trình thủy lợi, phát hiện kịp thời các sự cố, đề xuất biện pháp xử lý, nâng cao khả năng phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão.

Nguyễn Thắng
