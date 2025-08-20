Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

TPO - Chiều 20/8, tại Hà Nội, Tổ công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, bộ ngành trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm (đứng) báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm báo cáo Tổ công tác của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị, các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Tỉnh ủy đã chủ động ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 45 ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc để thống nhất triển khai thực hiện; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chuẩn bị tổ chức đại hội.

Ngay sau khi thực hiện sắp xếp xong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời chỉ đạo 69/69 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức đại hội (hoàn thành việc tổ chức đại hội 65/65 đảng bộ cấp xã, phường trước ngày 31/7/2025; hoàn thành việc tổ chức đại hội 4/4 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trước ngày 15/8/2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (giữa) cùng tổ công tác Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được triển khai tích cực; những nội dung về nhân sự đại hội được thực hiện nghiêm túc, theo đúng hướng dẫn, quy trình, quy định. Văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã xin ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung qua nhiều hội nghị của Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã được tổ chức lấy ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đại biểu HĐND tỉnh; các đảng bộ trực thuộc; ý kiến của các tầng lớp Nhân dân… Các nội dung về công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và cho ý kiến về công tác nhân sự.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cơ bản nhất trí với chủ đề, bố cục, kết cấu, nội dung dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII. Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Lạng Sơn, các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc và đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nghiên cứu rà soát, biên tập lại một số nội dung trong văn kiện đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu; rà soát lại các chỉ tiêu đảm bảo đầy đủ, hợp lý...Tỉnh Lạng Sơn còn một số hạn chế như quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp; chưa khai thác, phát huy hết được những tiềm năng, lợi thế.

Tỉnh cần phân tích sâu tiềm năng, thế mạnh để tập trung phát triển; giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa xã hội; chú trọng chuyển đổi số; triển khai toàn diện các nghị quyết trong “Bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị. Cùng đó, đảm bảo giữ vững tuyệt đối về quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn trân trọng tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.