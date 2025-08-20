Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

TPO - Chiều 20/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội).

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị hậu cần, phương tiện, chỗ ngồi, lắp đặt thiết bị khu vực Lễ đài, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 8 đường Hùng Vương), nghe các bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội báo cáo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá, bám sát Đề án tổng thể, kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành…, kết quả thực hiện đến chiều 20/8 cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN.



Thường trực Ban Bí thư lưu ý, phương án đón tiếp, bố trí đại biểu ngồi tại các khán đài trong khu vực Quảng trường Ba Đình phải được đặc biệt chú ý. Tinh thần chung là ưu tiên các đại biểu khách mời là những người có công với cách mạng, với đất nước và những người cao tuổi, các đối tượng chính sách… Đây cũng là dịp để thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người đã có công lao với đất nước.

Do đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ lập danh sách đại biểu khách mời phải đảm bảo đúng nguyên tắc về thành phần, cơ cấu... Nội dung này phải thật chi tiết, cụ thể, nhất là chuẩn bị hậu cần, chăm sóc y tế, hỗ trợ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh…

Ngày 20/8, khu vực khán đài bằng thép với sức chứa 30.000 chỗ ngồi phục vụ Đại lễ kỷ niệm A80 đang được gấp rút hoàn thiện tại Quảng trường Ba Đình; trong đó các khối chỗ ngồi cùng khán đài đã được hoàn thiện cơ bản. Các đơn vị thi công đang trong quá trình gia cố, tăng cường những điểm mấu chốt nhằm đảm bảo an toàn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội… báo cáo cập nhật việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể về bố trí số lượng, thành phần đại biểu, các Đoàn của 34 tỉnh, thành phố, khách quốc tế… ở Trung tâm Lễ đài, các khán đài khu vực Quảng trường Ba Đình.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội... thực hiện kế hoạch chi tiết về công tác phối hợp đón tiếp, bố trí chỗ nghỉ cho các đại biểu từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội, nhất là đại biểu là lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có công với cách mạng… Bộ Ngoại giao thực hiện Đề án chi tiết về công tác đón khách quốc tế tham dự.

Nhấn mạnh, từ nay đến Đại lễ chào mừng 80 năm Quốc khánh còn hơn 10 ngày, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trên cơ sở các phương án đầy đủ, chi tiết, các cơ quan hữu quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.