Cận cảnh vị trí màn hình LED phục vụ người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

TPO - Nhằm phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng loạt màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Giao lộ Tràng Tiền - Hàng Khay cũng trở thành một khán đài đặc biệt với màn hình kích thước lớn.
Dọc các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao... nhiều màn hình LED đang được dựng lên. Đây là tuyến đường các Khối đi bộ của Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an, khối Hồng kỳ sẽ đi qua trước khi tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.