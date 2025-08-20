Cận cảnh vị trí màn hình LED phục vụ người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

TPO - Nhằm phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng loạt màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội.