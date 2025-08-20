Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh vị trí màn hình LED phục vụ người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Công Hướng

TPO - Nhằm phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng loạt màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội.

dsc08276.jpg
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, sẽ có 284 màn hình led được huy động và lắp mới phục vụ nhân dân và du khách theo dõi mít tinh, diễu binh, diễu hành. Trong đó có một số điểm thuộc 3 tuyến diễu binh, diễu hành; 7 màn hình LED tại 6 điểm cửa ngõ Thủ đô.
dsc08277.jpg
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào ngày 20/8, màn hình LED đã được lắp đặt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
dsc08264.jpg
dsc08268.jpg
Giao lộ Tràng Tiền - Hàng Khay cũng trở thành một khán đài đặc biệt với màn hình kích thước lớn.
dsc08254.jpg
Màn hình LED lớn đang được lắp đặt tại quảng trường Cách mạng tháng Tám, bên cạnh Nhà hát lớn.
dsc08255.png
Sau khi diễu binh, diễu hành qua lễ đài các khối Nghi trượng, khối đi bộ của Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an sẽ đi qua Nhà hát Lớn trước khi tập kết tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
dsc08251.jpg
Ngã tư Trần Phú - Hùng Vương (một trong những tuyến đường chính của sự kiện) rộng rãi và thông thoáng hơn sau khi khu nhà cũ 61 Trần Phú được giải tỏa.
dsc08249.jpg
Tại vị trí đắc địa này, một màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ người dân theo dõi trọn vẹn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9
dsc08229.jpg
dsc08238.jpg
dsc08235.jpg
Dọc các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao... nhiều màn hình LED đang được dựng lên. Đây là tuyến đường các Khối đi bộ của Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an, khối Hồng kỳ sẽ đi qua trước khi tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.
dsc08281.jpg
Không chỉ tại trung tâm, các màn hình LED còn được lắp đặt tại nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, giúp người dân thưởng thức trọn vẹn sự kiện, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong ngày đại lễ. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành lắp đặt màn hình LED chậm nhất trước ngày 27/8/2025; thời gian vận hành từ ngày 28/8/2025 đến hết ngày 2/9/2025.
dsc08284.jpg
Ngoài hệ thống màn LED, hệ thống loa truyền thanh cũng được lắp đặt trên nhiều tuyến đường khu vực nội thành Hà Nội. Hệ thống loa truyền thanh phục vụ phát các nội dung theo kịch bản điều hành của ban tổ chức (hiệu lệnh, nhạc hành khúc, nhạc nghi lễ) đồng bộ trên toàn tuyến diễu binh, diễu hành với tổng chiều dài dự kiến khoảng 10km.
Công Hướng
#Hà Nội #màn hình LED #lễ diễu binh #quốc khánh 2/9 #kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám #điều hành lễ hội #tuyến phố Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục