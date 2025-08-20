Đoàn quân nhân của Nga đến Hà Nội, chuẩn bị tham gia diễu binh 2/9

Máy bay chở các quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga trưa nay đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Các chiến sĩ đến Việt Nam để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cử 30 quân nhân tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Việt Nam mời 4 nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia cử lực lượng tham gia diễu binh.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam mời các quốc gia cử lực lượng tham gia diễu binh là hoạt động thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống. Đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước của Việt Nam.

Trước đó, đoàn quân nhân Campuchia và Lào lần lượt đến Việt Nam trong các ngày 15-16/8. Hai đoàn lưu trú tại Phú Thọ và đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn.

Ảnh: Minh Nhật

Ảnh: Minh Nhật

Ảnh: Minh Nhật

Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân Nga đến Việt Nam.

Các thành viên đoàn nhanh chóng được cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Sau lễ đón, đoàn đã di chuyển về địa điểm ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia các hoạt động sắp tới.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (tháng 4/2025), nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã cử quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành.

Theo kế hoạch, vào 20h ngày 21/8, và 20h ngày 24/8, sẽ diễn ra hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Sau đó sẽ có thêm hai buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước khi diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 2/9.