Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

Khắc dấu ý chí thép trong nắng lửa thao trường diễu binh

Trọng Tài - Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày qua, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên khối Công an nhân dân miệt mài tập luyện cho nhiệm vụ A80. Giữa cái nắng như đổ lửa, từng bước chân của các chiến sĩ trên thao trường Hoà Lạc vẫn dứt khoát, thẳng hàng.

hny7239.jpg

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hoà Lạc những ngày này, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên khối Công an nhân dân miệt mài tập luyện chuẩn bị cho chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

hny7291.jpg

Theo lịch, buổi tập luyện sáng bắt đầu từ 6h30; buổi chiều từ 14h30, nhưng được điều chỉnh linh hoạt tùy theo điều kiện thời tiết. Công tác huấn luyện được tổ chức đúng theo chỉ đạo, với tinh thần kỷ luật, kỷ cương cao nhất.

img-7020.jpg

Dù tập luyện dưới nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ, mồ hôi thấm ướt quân phục, nhưng bước chân của những người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn vang đều, dứt khoát, thẳng hàng trên thao trường. "Các cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần rèn luyện trong kỷ luật - trưởng thành trong gian khó của người chiến sĩ Công an nhân dân", đồng chí Dương Hải Anh - Trưởng Ban thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết.

nam-9561.jpg
nam-9539.jpg
nam-9544.jpg

Từng cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện thành công nhiệm vụ A80.

hny7635.jpg
hny7584.jpg
nam-9544.jpg

Thao trường những ngày này không chỉ nóng vì thời tiết, mà còn nóng bởi nhiệt huyết của những người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong ảnh: Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tập luyện.

hny7394.jpg
hny7422.jpg
hny7418.jpg

Những bước chân diễu binh khắc dấu ý chí thép giữa nắng lửa

nam-9642.jpg
nam-9666.jpg
nam-9653.jpg

Trong những ngày tập luyện, cán bộ, chiến sĩ, học viên Công an nhân dân luôn giữ vững kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn sức khỏe và quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.

dji-20250729083833-0123-d-1.jpg
nam-9684.jpg
nam-9673.jpg

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông luyện tập.

nam-9737.jpg

Theo Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành, các khối lực lượng CAND đang bước vào giai đoạn kết thúc đợt huấn luyện thứ hai và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn ba, tiến tới tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

nam-9817.jpg
nam-9821.jpg
nam-9761.jpg

Rực lửa thao trường, rộn ràng khí thế A80

hny7300.jpg
hny7319.jpg
hny7320.jpg

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào lúc 6h30 sáng thứ Ba (ngày 2/9/2025) tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội.

hny7747.jpg
hny7734.jpg
hny7677.jpg

Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm sau giờ tập luyện căng thẳng.

Trọng Tài - Duy Nam
#Khắc dấu ý chí thép #diễu binh A80 #tập luyện dưới nắng gắt #Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #Chương trình diễu binh quốc gia #Huấn luyện chiến sĩ công an #Thao trường Hoà Lạc #Khối nữ chiến sĩ cảnh sát #Nhiệm vụ A80 #chiến sĩ công an tập luyện diễu binh

Xem thêm

Cùng chuyên mục