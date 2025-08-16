Khắc dấu ý chí thép trong nắng lửa thao trường diễu binh

TPO - Những ngày qua, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên khối Công an nhân dân miệt mài tập luyện cho nhiệm vụ A80. Giữa cái nắng như đổ lửa, từng bước chân của các chiến sĩ trên thao trường Hoà Lạc vẫn dứt khoát, thẳng hàng.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hoà Lạc những ngày này, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên khối Công an nhân dân miệt mài tập luyện chuẩn bị cho chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Theo lịch, buổi tập luyện sáng bắt đầu từ 6h30; buổi chiều từ 14h30, nhưng được điều chỉnh linh hoạt tùy theo điều kiện thời tiết. Công tác huấn luyện được tổ chức đúng theo chỉ đạo, với tinh thần kỷ luật, kỷ cương cao nhất.



Dù tập luyện dưới nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ, mồ hôi thấm ướt quân phục, nhưng bước chân của những người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn vang đều, dứt khoát, thẳng hàng trên thao trường. "Các cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần rèn luyện trong kỷ luật - trưởng thành trong gian khó của người chiến sĩ Công an nhân dân", đồng chí Dương Hải Anh - Trưởng Ban thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết.

Từng cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện thành công nhiệm vụ A80.



Thao trường những ngày này không chỉ nóng vì thời tiết, mà còn nóng bởi nhiệt huyết của những người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong ảnh: Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tập luyện.

Những bước chân diễu binh khắc dấu ý chí thép giữa nắng lửa

Trong những ngày tập luyện, cán bộ, chiến sĩ, học viên Công an nhân dân luôn giữ vững kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn sức khỏe và quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông luyện tập.

Theo Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành, các khối lực lượng CAND đang bước vào giai đoạn kết thúc đợt huấn luyện thứ hai và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn ba, tiến tới tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

Rực lửa thao trường, rộn ràng khí thế A80

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào lúc 6h30 sáng thứ Ba (ngày 2/9/2025) tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm sau giờ tập luyện căng thẳng.

