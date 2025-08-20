Phó Chủ tịch nước trao Huân chương tặng Đoàn Nghi lễ Quân đội

TPO - Sáng 20/8, Đoàn Nghi lễ Quân đội thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (20/8/1945 - 20/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm và trao Huân chương tặng đơn vị.

Cùng dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ kỷ niệm.

Trải qua 80 năm xây dựng, phục vụ, chiến đấu và trưởng thành, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã không ngừng lớn mạnh, từ Ban Âm nhạc Giải phóng quân, Đội danh dự bảo vệ Bác Hồ và Trung ương Đảng, cho đến Đoàn Quân nhạc Quân đội Quốc gia và Tiểu đoàn Danh dự thuộc Trung đoàn 47.

Đến tháng 3/1979, Đoàn Quân nhạc và Tiểu đoàn Danh dự sáp nhập thành Trung đoàn Nghi lễ 781. Tháng 9/1991, đơn vị được đổi tên thành Đoàn Nghi lễ 781. Năm 2002, Bộ Quốc phòng ra quyết định cơ cấu tổ chức thành Lữ đoàn đủ quân trực thuộc Quân khu Thủ đô. Tháng 8/2008, đơn vị được điều chuyển nguyên trạng về Bộ Tổng tham mưu, sau đó Bộ Quốc phòng quyết định đổi phiên hiệu thành Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, các thế hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội đã đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã thể hiện sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; luôn giữ vững tác phong chính quy, trang nghiêm, chuẩn mực, góp phần lan tỏa hình ảnh QĐND Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cho biết mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao cho toàn quân, trong đó có lực lượng danh dự và quân nhạc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh hoạt động nghi lễ của Đảng, Nhà nước, Quân đội đòi hỏi phải được thực hiện chính quy, trang nghiêm, chuẩn mực hơn bao giờ hết.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu Đoàn Nghi lễ Quân đội cần tiếp tục chủ động đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Trước mắt, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Video: Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội duyệt đội ngũ tại lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiền cũng yêu cầu Đoàn Nghi lễ Quân đội đẩy mạnh xây dựng đơn vị "Tiêu biểu về nền nếp chính quy, mẫu mực về điều lệnh", trở thành điểm sáng trong Bộ Tổng tham mưu và toàn quân; quản lý, khai thác hiệu quả trang bị, cơ sở vật chất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong huấn luyện, quản lý và thực hiện nhiệm vụ được giao.