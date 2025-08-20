Tổng Bí thư Tô Lâm: Liêm chính để giữ lòng dân

Chính phủ đã gánh trên vai cả một “cỗ máy” quốc gia

Sáng 20/8, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, 80 năm trước, trong những ngày lịch sử long trời lở đất, dưới ngọn cờ của Đảng, toàn dân tộc vùng lên làm chủ vận mệnh của mình. Chính quyền cách mạng non trẻ ra đời giữa muôn vàn khó khăn: thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngân khố trống rỗng.

Thế nhưng, chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân. Những người nông dân, công nhân, trí thức được giác ngộ đã “xắn tay áo” dựng xây Nhà nước mới trên nền tảng độc lập dân tộc và khát vọng tự do, hạnh phúc. Từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. (Ảnh: TTXVN)

“Các đồng chí vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt”, Tổng Bí thư bày tỏ.

Lịch sử đã chứng kiến hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Trong những năm tháng ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã gánh trên vai cả một “cỗ máy” quốc gia vận hành trong chiến tranh. Từ “hạt gạo chia đôi”, từ “bát cơm sẻ nửa”, Chính phủ của chúng ta đã hiện thực hóa tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”: kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược.

Trước những mái đầu bạc phơ mà tinh anh, sáng suốt; trước những trái tim đã trải qua bao gian lao mà vẫn cháy bỏng yêu nước thương dân, chúng tôi luôn trân trọng và càng thấy trách nhiệm nặng nề. Mỗi đồng chí là một pho sử sống, là một tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau học hỏi, để vững bước tiến vào tương lai”, Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư cho rằng, đó là những năm tháng mà mỗi văn bản chỉ đạo, mỗi quyết định điều hành đều in đậm dấu ấn trách nhiệm với sinh mệnh quốc gia; nơi mà mỗi tấc đất giải phóng, mỗi nhà máy, công trường, làng xóm, thôn bản, những mái trường, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, được khôi phục sau các trận bom của kẻ thù đều có bóng dáng của những người “đầu tàu gánh vác” trong bộ máy Chính phủ.

Đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ

Ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, các đồng chí lại đứng trước một sứ mệnh vô cùng nặng nề, trọng đại: hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả đổ nát, đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ kiến thiết, phát triển. Đó là giai đoạn mà từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng; mỗi quyết sách đều là sự cân nhắc đầy trăn trở giữa nhu cầu bức thiết và nguồn lực hạn hẹp.

Giữa bộn bề thiếu thốn ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã kiên trì tìm đường đổi mới quản trị, thí điểm những cơ chế mới, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội. Khi đổi mới được khởi xướng, chúng ta một lần nữa đi đầu trong đột phá tư duy: chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới, nơi pháp luật, thị trường và kỷ cương quản trị trở thành bệ đỡ cho sáng tạo và khởi nghiệp…

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư nêu rõ, đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích. Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết.

Bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc chính phủ qua các thời kỳ, Tổng Bí thư nêu rõ, tri ân là để khắc ghi, và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân.

Theo Tổng Bí thư, bản lĩnh là để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; và vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam.

“Nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước. Mỗi chặng đường chúng ta đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; của kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; của ý Đảng hòa quyện lòng dân. Chúng ta tự hào về truyền thống, chúng ta tôn vinh thành quả 80 năm qua và trong thời điểm bước ngoặt hiện nay, chúng ta càng cần hành động trên tinh thần cách mạng tấn công như các bậc tiền bối đã từng làm”, Tổng Bí thư nêu rõ.