Nguyên Phó Bí thư Thanh Hóa và nguyên Chủ tịch Khánh Hòa thôi làm đại biểu Quốc hội

Văn Kiên
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam.

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với: ông Lại Thế Nguyên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

160e2e08-3d34-47ae-81f1-fc58d5b58de4-17585468700231961712368.jpg
Ông Lại Thế Nguyên (bên trái) và ông Trần Quốc Nam thôi làm đại biểu Quốc hội. Ảnh VD.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.

Ông Lại Thế Nguyên sinh năm 1970. Quá trình công tác, ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, rồi Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33 của HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về việc Trung ương quyết định cho ông Lại Thế Nguyên nghỉ hưu trước tuổi.

Còn ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971. Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa, ông Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Đầu tháng 9, ông ông Nam có đơn xin nghỉ công tác và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Văn Kiên
