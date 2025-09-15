Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa bị tạm giam

TPO - Liên quan đến sai phạm trong công tác tuyển sinh lớp 10 của nhiều giáo viên, hiệu trưởng ở tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 15/9, theo nguồn tin của Tiền Phong, Viện KSND Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam của Cơ quan điều tra cùng cấp đối với ông Trần Văn Thức (SN 1969) – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa về tội “Giả mạo trong công tác” theo điều 359 Bộ luật hình sự.

Ông Trần Văn Thức - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.



Trước đó, nhiều giáo viên và Hiệu trưởng đã bị khởi tố liên quan công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Sai phạm trong công tác tuyển sinh xảy ra trong thời gian ông Trần Văn Thức làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Ông Trần Văn Thức là Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi giữ chức phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 3/2025 đến khi bị khởi tố, ông Trần Văn Thức từng là giảng viên Trường đại học Vinh (Nghệ An); kinh qua các chức vụ như Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa - Thể thao và du lịch Thanh Hóa; phó giám đốc, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.