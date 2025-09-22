Trước ngày về nước, Công binh Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ kép tại Abyei

TPO - Ngày 22/9, Đội Công binh số 3 của Việt Nam cho biết, trước ngày về nước, đơn vị đã tổ chức bàn giao hai công trình nhà kho (Warehouse) quy mô lớn tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNISFA tại khu vực Abyei; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ đột xuất tháo dỡ doanh trại tại thị trấn Kadugli.

Theo đó, dự án xây dựng hai nhà kho quy mô lớn được khởi công từ ngày 23/6/2025. Mặc dù quá trình thi công diễn ra đúng vào mùa mưa khắc nghiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hạng mục công việc, Đội Công binh số 3 đã thể hiện tinh thần vượt khó, chuyên nghiệp và sáng tạo.

﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ Nhiệm vụ xây dựng hai công trình nhà kho quy mô lớn và tháo dỡ doanh trại tại thị trấn Kadugli được Đội Công binh Việt Nam hoàn thành xuất sắc.

Đây là dự án xây dựng phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao với nhiều thách thức không nhỏ. Nhờ chủ động đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả để đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho công trình, dự án không chỉ hoàn thành đúng tiến độ vào ngày 20/9/2025 mà còn đạt chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật vượt mong đợi.

Việc bàn giao thành công hai nhà kho này một lần nữa khẳng định năng lực thi công, uy tín và bản lĩnh vững vàng của Công binh Việt Nam trong việc chinh phục những công trình phức tạp và đầy thách thức trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Đại úy Bùi Anh Đông - Trợ lý thi công chia sẻ: “Công trình có kết cấu thép phức tạp, sai số nhỏ nhất cũng không được chấp nhận. Đã có lúc chúng tôi gần như mất tinh thần vì mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tiến độ, cán bộ và nhân viên tham gia thi công đã động viên nhau phải sáng tạo, tìm ra giải pháp để vượt qua. Việc hoàn thành công trình vượt mong đợi trước khi bàn giao lại cho Đội Công binh số 4 khiến chúng tôi rất tự hào”.

Cùng với việc hoàn thành công trình nhà kho, trước khi lên đường về nước, Đội Công binh số 3 còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất tháo dỡ doanh trại tại Kadugli trước khi bàn giao cho Đội Công binh số 4 sang tiếp quản.

Việc tháo dỡ doanh trại tại Kadugli là một phần trong kế hoạch giảm sự hiện diện và cắt giảm chi phí của UNISFA, xuất phát từ những thách thức lớn về an ninh và hậu cần.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Cũng trong dịp này, Đội Công binh số 3 của Việt Nam đã cùng với các đơn vị cử quân thuộc Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei tổ chức buổi tuần hành đi bộ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình (21/9) - một trong những sự kiện quan trọng và có ý nghĩa nhất trong hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên toàn cầu.

Theo Đội Công binh số 3, cuộc nội chiến ở Sudan đã ngăn cản việc sử dụng tuyến đường tiếp tế phía Bắc từ cảng Sudan, gây cản trở nghiêm trọng việc vận chuyển hậu cần bằng đường bộ và đường không. Việc giảm quy mô doanh trại là cần thiết để đảm bảo an ninh đầy đủ cho tài sản sau khi Tiểu đoàn Bộ binh Bangladesh tại đây cắt giảm quân số.

Từ ngày 18/8/2025, 21 cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 3 đã được cử sang Kadugli thực hiện nhiệm vụ tháo dỡ các mô-đun nhà lắp ghép trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, thiếu thốn về thực phẩm, nước uống, sinh hoạt và mạng internet, đồng thời phải đối mặt với tình hình an ninh phức tạp và hệ thống đường sá hạn chế.

Trung tá Nguyễn Công Được - Phân đội trưởng Phân đội Công binh công trình 1, người trực tiếp chỉ huy tháo dỡ doanh trại tại Kadugli, chia sẻ, ngoài những khó khăn về ăn ở, sinh hoạt là tình hình an ninh bất ổn.

“Chúng tôi biết rõ đây là khu vực nhạy cảm, có nguy cơ cao, nhưng nhiệm vụ của Phái bộ không thể trì hoãn. Mỗi người đều tự nhủ phải làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn để hoàn thành tốt và trở về an toàn. Lúc nhìn những mô-đun được tháo dỡ an toàn, chúng tôi cảm nhận đã thực sự đóng góp vào việc duy trì hoạt động và giảm thiểu rủi ro cho UNISFA”, Trung tá Được nói.