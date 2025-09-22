Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thủ tướng: Phân khúc nhà ở còn bất cập, có lúc giá tăng đột biến

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thị trường bất động sản nói chung và phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Phân khúc nhà ở còn bất cập, trong đó sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc giá nhà ở tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn.

Chiều 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu, Thủ tướng nêu rõ, thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng, là kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế khác.

Cùng với đó, việc phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng trong các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

229ttgc4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh quyền có chỗ ở của công dân, "an cư thì mới lạc nghiệp", Thủ tướng nêu rõ phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. Trong nhiệm kỳ này, chúng ta đã rất quyết liệt trong cơ cấu lại thị trường bất động sản, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình.

Thị trường bất động sản đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện diện mạo kiến trúc, hạ tầng cho đô thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành sản xuất, dịch vụ.

Trong đó, đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 được triển khai tích cực. Đến nay, cả nước có 692 dự án được triển khai với quy mô 633.559 căn; trong đó có 165 dự án đã hoàn thành với quy mô khoảng trên 110.000 căn, 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.000 căn…

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, thị trường bất động sản nói chung và phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, so với yêu cầu thì còn rất nhiều việc phải làm. Hệ thống pháp luật liên quan mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm; việc xác định giá đất nhiều nơi còn khó khăn. Phân khúc nhà ở còn bất cập, trong đó sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc giá nhà ở tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn…

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tất cả vì dân vì nước, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đấy; phân công phải 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm.

Luân Dũng
#bất động sản #nhà ở xã hội #thị trường bất động sản #phát triển đô thị #chính sách nhà ở #đầu tư bất động sản #thủ tướng

