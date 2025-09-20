Thủ tướng: Tăng thu, cắt giảm những khoản chi không cần thiết

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm đưa vùng Đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của đất nước; xử lý khẩn trương các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng thu, tiết kiệm chi, cắt giảm những khoản chi không cần thiết...

Tiên phong, đi đầu, đột phá

Sáng 20/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng. Đây là hội nghị đầu tiên của Hội đồng sau khi các địa phương trong vùng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.

Các ý kiến đều khẳng định, vùng Đồng bằng sông Hồng được xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là một trong hai vùng kinh tế năng động bậc nhất Việt Nam. Sau sáp nhập, vùng gồm 6 địa phương: Thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước…

Tuy nhiên, mô hình phát triển của vùng hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; chưa hình thành những chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành đủ mạnh; công tác điều phối và triển khai nhiệm vụ còn nhiều bất cập; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, liên kết vùng vẫn còn chậm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, với vai trò, vị trí, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, vùng cần phát huy '3 tiên phong'.

Trước tiên, cần tiên phong, đi đầu, đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Kế đến là tiên phong, đi đầu, gương mẫu trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó là tiên phong trong xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin, hiệu quả của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Xử lý khẩn trương các dự án tồn đọng, kéo dài

Để phát huy hiệu quả '3 tiên phong' nói trên, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương cần rà soát các điểm nghẽn thể chế liên quan tất cả các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, tài nguyên, đấu thầu đấu giá, đầu tư… để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng. Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ được giao tổng hợp, báo cáo, đề xuất Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 tới.

Về phát triển hạ tầng, Thủ tướng lưu ý phát triển từng địa phương đồng thời liên kết với nhau để khai thác hiệu quả nhất hạ tầng dùng chung.

Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ 6. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Về tài nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh phải quán triệt quan điểm tài nguyên là sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; không để tình trạng giao các mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường cho tư nhân rồi để xảy ra găm hàng, đội giá.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của địa phương để bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch. Thủ tướng nêu rõ, vừa có quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, vừa có quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương và mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan phải chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, loại bỏ thủ tục rườm rà.

Liên quan đến nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng cho đầu tư phát triển; vận dụng sáng tạo các cơ chế BT, BOT trong phát triển hạ tầng…

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quán triệt, thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các nghị quyết Quốc hội, Chính phủ.

Cùng với đó, cần xử lý khẩn trương các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng nguồn lực; tích cực, chủ động giải quyết các vướng mắc về thủ tục, quy hoạch, đấu thầu, đấu giá…