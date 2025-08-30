Chính phủ, Thủ tướng cam kết sát cánh cùng doanh nghiệp, doanh nhân

TPO - Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, phát triển hùng mạnh, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Doanh nghiệp cam kết luôn đồng hành

Chiều 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Cuộc gặp có sự tham gia của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - chia sẻ, hơn 50 năm đồng hành với đất nước, Petrovietnam đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.

Petrovietnam là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng thứ 11 của Đông Nam Á với quy mô tổng tài sản lên đến trên 1 triệu tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 840 nghìn tỷ. Tổng doanh thu của Petrovietnam đến nay đã đạt 599 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh".

"Chúng tôi mong muốn và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, đồng hành với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, với các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, với các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDA...", ông Hùng nêu.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel - nhấn mạnh 3 chức năng đặc biệt: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Ba chức năng này đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Viettel, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

“Tập đoàn Viettel sinh ra từ quân đội, được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội. Do vậy, chúng tôi ý thức rất rõ về chức năng đội quân công tác, kinh doanh phải luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Đây là cam kết lâu dài của Viettel ở cả trong nước và nước ngoài, thể hiện qua nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa sâu rộng”, Trung tướng Tào Đức Thắng cho hay.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group. Ảnh: VGP.

Tại cuộc gặp, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group - nhìn nhận, đất nước ta có thiên nhiên phong phú, nhân tài dồi dào, hệ thống tài nguyên đa dạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Nếu được khai thác hợp lý sẽ nhanh chóng trở thành lợi thế cạnh tranh để phát triển mạnh mẽ.

Khởi nghiệp tại Đà Nẵng, từ năm 2007, Sun Group đã tiên phong đầu tư phát triển kinh doanh du lịch một cách bài bản thông qua hệ sinh thái du lịch, với những dự án nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trải dài từ Bắc vào Nam.

Trong mỗi dự án, Sun Group không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng khác biệt mà còn mang lại sinh kế cho người lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.

"Với mục tiêu du lịch sẽ đóng góp khoảng 10% GDP cả nước, ông Trường khẳng định, Sun Group cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để phát triển phồn vinh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước. Chúng ta rất vui mừng khi cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò, sứ mệnh dẫn dắt, tiên phong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững. Theo đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử công bằng, bình đẳng.

Cùng với đó, sẽ ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành doanh nghiệp đa quốc gia.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 198, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138 để tập trung phát triển doanh nghiệp tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Thủ tướng trao tặng Huân chương cho 4 doanh nghiệp có thành tích vượt trội. Ảnh: VGP.

Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, tầm nhìn; quyết liệt hành động; khơi thông mọi nguồn lực, động lực cho phát triển đất nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, phát triển hùng mạnh, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, bền vững.