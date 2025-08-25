Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam

TPO - Chiều 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Theo các báo cáo tại cuộc gặp mặt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ Công an đã chi viện 11.294 cán bộ công an ưu tú vào chiến trường miền Nam chiến đấu, công tác, có mặt ở khắp các chiến trường.

Trong cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù, có 909 đồng chí công an chi viện đã hy sinh anh dũng; 46 đồng chí bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man vẫn giữ vững khí tiết cách mạng; hàng nghìn đồng chí bị nhiễm chất độc da cam; nhiều đồng chí bị thương tật vĩnh viễn để lại chiến trường một phần xương máu của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh: VGP.



Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam, trong không khí hào hùng cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chào trân trọng và lời chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam là những biểu tượng của sự kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm, không ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá rất cao, bày tỏ tri ân sâu sắc công lao to lớn, những chiến công thầm lặng của các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam với tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì đất nước, tinh thần bất diệt "Còn Đảng là còn mình", "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Theo Thủ tướng, những cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam là tấm gương sáng về phẩm chất cách mạng, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân; là nguồn động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục kế tục, tiếp bước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, trong đó có các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đó mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta, đất nước ta và lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu. Ảnh: VGP.



Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an tiếp tục phát huy truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình chính sách, người có công nói chung và các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng.