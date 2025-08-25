Đồng Tháp kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Lê Quốc Phong cho biết, trải qua hơn 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng lớn mạnh. Từ những ngày đầu với những đội du kích nhỏ bé, vũ khí thô sơ, lấy “ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”, lực lượng vũ trang tỉnh đã lập nên những chiến công oanh liệt.

Trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang tỉnh càng tỏa sáng khí phách anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: V. Tiến

Trong kháng chiến, những chiến công vang dội như trận đánh tàu (D-27) trên sông Sở Thượng, chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung, chiến thắng Ấp Bắc… đã trở thành biểu tượng của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quê hương đã ngã xuống, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trong những năm gần đây, lực lượng vũ trang tỉnh đã thể hiện rõ vai trò xung kích trên nhiều mặt trận, từ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng an ninh, tới giúp dân, cứu hộ, phòng chống thiên tai.

Ông Lê Quốc Phong cho rằng, tỉnh Đồng Tháp đã bước vào chặng đường phát triển mới sau hợp nhất với tỉnh Tiền Giang, với không gian phát triển rộng mở. Đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị và nhất là lực lượng vũ trang phải thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo. Cảnh giác cao độ với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, những tình huống ngoài tầm kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang trao Bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Trong giai đoạn mới, Bí Thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đặc biệt, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. Xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.