Thủ tướng lưu ý hỗ trợ người dân ‘lạc nghiệp’ sau ‘an cư'

TPO - Đối với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng lưu ý, đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để "an cư", thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này để "lạc nghiệp", phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo.

Đây là những "công trình Quốc gia đặc biệt"

Sáng 26/8, phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì".

Thực hiện mong muốn của Người, trong suốt lịch sử cách mạng hơn 95 năm qua, Đảng ta luôn hướng tới mục tiêu lớn nhất là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất là cách làm để đạt mục tiêu đề ra. Theo đó, chúng ta đã đưa ra thông điệp về tinh thần tương thân tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Trong đó, vốn Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, vốn mồi, huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Thực tiễn cho thấy, nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng (sau nâng lên 60 triệu đồng) với mỗi căn nhà xây mới, nhưng thực tế nhiều căn nhà đã được xây dựng với kinh phí 200 - 300 triệu đồng, từ sự hỗ trợ, chung tay, đóng góp của người dân.

Điều này cho thấy, ý Đảng gặp lòng dân, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.

Đến nay, trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một Chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42 của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24/7/2025.

Thủ tướng bày tỏ, từ những hình ảnh vui mừng, cảm động, chúng ta thấy đây là những "công trình Quốc gia đặc biệt', của "ý Đảng, lòng Dân", của "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Đây cũng chính là một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới - là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Mỗi căn nhà đều là minh chứng sống động - một món quà, một mái ấm, một tình thương, sự chia sẻ với những người khó khăn.

Tạo việc làm, sinh kế để các hộ dân "lạc nghiệp"

Theo Thủ tướng, chúng ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội. Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các nghệ sĩ tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Đối với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng lưu ý, đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để "an cư", thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này để "lạc nghiệp", phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.