TP Huế hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025

TPO - TP Huế đã hoàn thành 100% kế hoạch hỗ trợ xóa 1.170 căn nhà tạm, dột nát trong năm 2025, bảo đảm chỗ ở cho người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 25/8, Ban Chỉ đạo triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát TP Huế tổ chức tổng kết thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, qua đó đánh dấu hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào khó khăn trên địa bàn trong năm 2025.

Ngôi nhà kiên cố của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện vùng cao A Lưới cũ (Huế) được xây dựng từ chương trình xóa nhà tạm﻿.

Theo Ban chỉ đạo, phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Tại Huế, giai đoạn 2021 -2024, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân đã chung tay hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6.778 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, với tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương cùng nhiều nguồn hợp pháp khác.

Năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Thành ủy và UBND TP Huế đã phê duyệt chương trình hỗ trợ 1.170 căn nhà, gồm 503 nhà cho người có công, 325 nhà thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 342 căn cho hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn khác.

Đến giữa tháng 8/2025, toàn bộ 1.170 căn nhà đã hoàn thành, đạt 100% kế hoạch. Theo Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu, kết quả của chương trình không chỉ được đo đếm bằng số lượng nhà ở hoàn thành, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm và sự chung tay của toàn xã hội.

Ông Lưu lưu ý, thời gian tới vẫn khó tránh khỏi phát sinh thêm các nhà tạm, nhà dột nát; do đó các cấp, ngành trên địa bàn cần tiếp tục tuyên truyền, khơi dậy tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch trong xây dựng nhà ở, đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ về nghề nghiệp, việc làm, tín dụng, y tế, giáo dục cho người dân.

Các cấp cơ sở cần hướng dẫn người dân duy tu, bảo quản ngôi nhà bền vững; quản lý, sử dụng nguồn vốn minh bạch, đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục vận động nguồn lực xã hội, đồng hành cùng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, giúp người dân ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.