An Giang: Xóa hơn 3.100 căn nhà tạm, dột nát giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp

TPO - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Lê Hồng Quang đánh giá, tỉnh hoàn thành sớm kế hoạch xóa toàn bộ hơn 3.100 căn nhà tạm, dột nát trên địa bàn để mọi người dân đều có chỗ ở ổn định, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Đây chính là nền tảng để người nghèo, cận nghèo an cư lạc nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện.