Lực lượng công an huy động thêm 362 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Minh Đức
TPO - Từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng CAND đã huy động quyên góp ủng hộ được thêm 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 200 tỷ đồng tại các địa phương.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí giúp người dân.

Từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng CAND đã huy động quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào tại các tỉnh khó khăn như Cao Bằng, Gia Lai. Số tiền ấy không chỉ là vật chất, mà là những tấm lòng, là trách nhiệm xã hội, là trái tim yêu thương của những người đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho Tổ quốc.

screen-shot-2025-08-07-at-103708.png
Hình ảnh chiến sĩ CAND giúp bà con xoá nhà dột nát tại Cao Bằng.

Không dừng lại ở đó, lực lượng Công an còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, xây dựng 3.344 căn nhà mới khang trang, vững chãi, trao lại niềm tin và khát vọng đổi đời cho hàng ngàn hộ dân nghèo.

Những ngôi nhà không chỉ là nơi tránh nắng che mưa, mà còn là minh chứng sống động cho tình nghĩa đồng bào và bản chất cách mạng của lực lượng Công an nhân dân: "Vì nhân dân phục vụ".

2.jpg
Lực lượng công an chung tay xoá nhà dột nát cho người dân tại Cao Bằng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã chi hơn 54 tỷ đồng để sửa chữa nhà tình nghĩa, trợ cấp đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ… Một chuỗi dài các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ cơ sở và nhân dân vùng sâu, vùng xa đã được tổ chức bài bản, cảm động và đầy trách nhiệm.

Trong từng bước chân xuống cơ sở, từng mái nhà được dựng lên, từng món quà được trao tận tay người dân là bao giọt mồ hôi thầm lặng, là những nụ cười hạnh phúc của người dân và cả những giọt nước mắt biết ơn.

Giữa thời đại công nghệ, nơi con người dễ bị cuốn theo những ồn ào vô cảm, chính nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân đã thắp lên ánh sáng của lòng trắc ẩn và tinh thần phục vụ nhân dân vô điều kiện, điều đã, đang và sẽ luôn là cốt lõi làm nên bản sắc cao quý của lực lượng Công an cách mạng.

4444.jpg
Lực lượng công an lợp lại nhà cho người dân Cao Bằng.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, hàng loạt sự kiện ý nghĩa như: “Gala âm nhạc Vinh quang CAND Việt Nam”, “Ngày hội bình yên”, triển lãm “80 năm vì bình yên cuộc sống”… được tổ chức không chỉ để tôn vinh lực lượng, mà còn để đưa hình ảnh người Công an đến gần hơn với nhân dân, đúng như tinh thần đổi mới: hiện đại – chính quy – tinh nhuệ – gần dân – vì dân.

Minh Đức
