Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương trình Quốc hội cơ chế đặc biệt hội nhập quốc tế

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chính sách.

Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 9 nước

Chiều 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới - một trong các quyết sách "bộ tứ trụ cột" để đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới, đã xác định tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách mới để triển khai hội nhập quốc tế.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng tập trung trao đổi, rà soát, kiểm điểm tình hình thực hiện công tác hội nhập quốc tế từ đầu năm đến nay, trong đó có việc triển khai Nghị quyết 59, và xác định các phương hướng trọng tâm trong thời gian tới.

268ttgc1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ban, ngành và địa phương đã khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 59.

Theo Thủ tướng, hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, bất định và phức tạp như hiện nay.

Từ tháng 1/2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 9 nước, đưa tổng số đối tác mà nước ta có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên con số 38.

Cùng với đó, hội nhập quốc tế cũng đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực quốc tế để bứt tốc phát triển.

Định hình các khuôn khổ hợp tác, luật chơi mới

Về một số định hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, học tập Nghị quyết 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai của hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt chú trọng quán triệt việc chuyển đổi tư duy trong hội nhập quốc tế: Từ nước "đi sau, tham gia, ký kết, gia nhập" sang "tích cực triển khai, thực hiện, góp phần xây dựng, định hình" các khuôn khổ hợp tác, luật chơi mới.

268ttg2c1.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế, nhằm tháo gỡ, khắc phục những điểm nghẽn về thể chế, chính sách đang cản trở hội nhập quốc tế, tạo cơ chế, chính sách mang tính đột phá, đặc thù để đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành động lực cho phát triển.

Thủ tướng đề nghị các thành viên, bộ, ngành và địa phương trong Ban Chỉ đạo nâng cao tính chủ động trong nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay.

Thủ tướng cũng lưu ý đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, tham gia vào chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu, làm mới các thị trường truyền thống và thúc đẩy khai thác các thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi…

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác triển khai và chuẩn bị tổ chức những hoạt động hội nhập quốc tế lớn đã đề ra theo kế hoạch; chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Lễ ký kết Công ước chống tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội vào tháng 10 tới; khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức Năm APEC 2027.

Luân Dũng
