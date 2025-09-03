Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 8 lãnh đạo các bộ, ngành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Trường Phong
TPO - Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

tienphong-vumanhha.jpg
Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Tại Quyết định số 1882/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

tienphong-nvq.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

tienphong-hoangminhson.jpg
Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại Quyết định số 1887/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2025.

Trường Phong
