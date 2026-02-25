Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Đà Nẵng phê duyệt giá đất 'siêu' dự án Làng Vân

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt giá đất cho dự án Làng Vân, tạo nền tảng cho tính toán nghĩa vụ tài chính và thúc đẩy phát triển du lịch, đô thị mới.

Ngày 25/2, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân.

c6f14b02bec2309c69d3.jpg
Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân đang được triển khai.

Việc phê duyệt giá đất dự án Làng Vân căn cứ vào Luật Đất đai 2024, Quyết định số 1432 ngày 20/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân...

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định giá đất dự án Làng Vân được xác định tại thời điểm ngày 12/6/2025, căn cứ quy hoạch chi tiết vào ngày 31/12/2024 của UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng cũ).

Cụ thể các hạng mục được xác định giá đất gồm: Đất ở đô thị có diện tích hơn 806.854 m2, giá đất 15,4 triệu đồng/m²; Đất xây dựng công trình sự nghiệp có diện tích 95.245 m2, giá đất hơn 5 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, đất thương mại và dịch vụ du lịch có diện tích 305.398 m2, giá đất 7,1 triệu đồng/m2 và đất công trình dịch vụ du lịch khác có diện tích hơn 1,3 triệu m2, giá đất 1,15 triệu đồng/m2.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để tính nghĩa vụ tài chính. Cục Thuế thành phố sẽ thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Vinpearl, đơn vị được giao thực hiện dự án. Chủ đầu tư dự án phải có trách nhiệm nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho hay, giá đất được quy định tại quyết định này là cơ sở để tính toán nghĩa vụ tài chính theo Quyết định số 1776 ngày 12/6/2025 của UBND thành phố

"Siêu dự án" Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Làng Vân rộng 512ha do Tập đoàn Vingroup đầu tư với vốn hơn 44.000 tỷ đồng. Dự án được xem là một trong những dự án trọng điểm của Đà Nẵng, kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị phía Tây Bắc thành phố.

Nguyễn Thành
#Làng Vân #đất đai #Đà Nẵng #dự án #Vinpearl #đầu tư #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục