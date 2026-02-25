Đà Nẵng phê duyệt giá đất 'siêu' dự án Làng Vân

TPO - Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt giá đất cho dự án Làng Vân, tạo nền tảng cho tính toán nghĩa vụ tài chính và thúc đẩy phát triển du lịch, đô thị mới.

Ngày 25/2, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân đang được triển khai.

Việc phê duyệt giá đất dự án Làng Vân căn cứ vào Luật Đất đai 2024, Quyết định số 1432 ngày 20/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân...

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định giá đất dự án Làng Vân được xác định tại thời điểm ngày 12/6/2025, căn cứ quy hoạch chi tiết vào ngày 31/12/2024 của UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng cũ).

Cụ thể các hạng mục được xác định giá đất gồm: Đất ở đô thị có diện tích hơn 806.854 m2, giá đất 15,4 triệu đồng/m²; Đất xây dựng công trình sự nghiệp có diện tích 95.245 m2, giá đất hơn 5 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, đất thương mại và dịch vụ du lịch có diện tích 305.398 m2, giá đất 7,1 triệu đồng/m2 và đất công trình dịch vụ du lịch khác có diện tích hơn 1,3 triệu m2, giá đất 1,15 triệu đồng/m2.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để tính nghĩa vụ tài chính. Cục Thuế thành phố sẽ thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Vinpearl, đơn vị được giao thực hiện dự án. Chủ đầu tư dự án phải có trách nhiệm nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho hay, giá đất được quy định tại quyết định này là cơ sở để tính toán nghĩa vụ tài chính theo Quyết định số 1776 ngày 12/6/2025 của UBND thành phố

"Siêu dự án" Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Làng Vân rộng 512ha do Tập đoàn Vingroup đầu tư với vốn hơn 44.000 tỷ đồng. Dự án được xem là một trong những dự án trọng điểm của Đà Nẵng, kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị phía Tây Bắc thành phố.