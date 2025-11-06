Loạt dự án nhà ở xã hội tại TPHCM có giá bán từ 13 triệu đồng/m2

TPO - Nguồn cung nhà ở xã hội đang tăng nhanh, giúp người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận chỗ an cư. Đáng chú ý, nhiều dự án nhà ở xã hội tại TPHCM đang mở bán với giá từ 13 triệu đồng/m2, căn hộ chỉ 700 triệu đồng.

Nguồn cung tăng

Sở Xây dựng TPHCM vừa có thông báo, dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước mở bán giai đoạn 1 với giá tạm tính từ 12,4 - 14,2 triệu đồng/m2. Mức giá bán trên đã bao gồm thuế VAT 5% nhưng chưa tính phí bảo trì 2%.

Dự án này do Công ty CP Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư với 210 căn hộ cùng nhà xe, công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng và cửa hàng tiện ích. Sau giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với quy mô 1.003 căn hộ trên phần diện tích đất còn lại đã được phê duyệt.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước mở bán giai đoạn 1, với giá tạm tính từ 12,4 - 14,2 triệu đồng/m2.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) cũng sắp mở bán 273 căn nhà ở xã hội tại Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, với giá khoảng 15,8 triệu đồng/m2. Trong giai đoạn đầu, HUD mở bán 273 căn thuộc các tháp A4, A5 và C với diện tích từ 38,5 - 67,9 m2.

Dự án nhà ở xã hội K- Home New City tại phường Bình Dương (TPHCM) đang xây dựng cả ngàn căn hộ. Dự án nằm gần các khu công nghiệp Phú Tân, VSIP, Đồng An và khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Giá bán mỗi căn hộ 35 m2 là 778 triệu đồng.

Tương tự, dự án nhà ở xã hội Thăng Long (phường Hòa Lợi, TPHCM) đã cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao căn hộ vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Sở Xây dựng TPHCM đã thẩm định giá bán là 20,44 triệu đồng/m2. Căn hộ 1 phòng ngủ khoảng hơn 600 triệu đồng, căn hộ có 2 phòng ngủ khoảng hơn 800 triệu đồng.

Dự án nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) được xây dựng trên khu đất gần 1,8 ha, gồm 3 block cao 27 tầng với tổng cộng 1.646 căn hộ, thiết kế hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật xã hội, tích hợp các tiện ích thiết yếu như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên…

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định công bố danh mục các dự án được xác định để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh với 7 dự án trọng điểm, tổng diện tích gần 100 ha, cung cấp khoảng 24.400 căn hộ trong thời gian tới. Các dự án nhà ở xã hội được xác định đầu tư của tỉnh chủ yếu tập trung tại các khu vực đô thị đang phát triển mạnh và khu vực ven khu công nghiệp.

Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh Tây Ninh cam kết hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án nhà ở xã hội đã được xác định đầu tư. Đồng thời, tỉnh sẽ rút ngắn quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai.

Ở tỉnh Lâm Đồng, Công ty CP Đầu tư Bình Tân đã khởi công 5.552 căn nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (tỉnh Lâm Đồng). Theo đó, khu nhà ở xã hội dành cho công nhân có quy mô hơn 31 ha, với 32 block, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, giá bán khoảng 15 - 17 triệu đồng/m2 và đến năm 2030 sẽ hoàn tất, bàn giao nhà cho khách hàng.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh).

Bà Dương Thị Kiều Anh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Bình Tân cho biết, dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II được hình thành không chỉ để cung cấp chỗ ở cho công nhân, mà còn để trở thành một khu nhà ở xã hội kiểu mẫu với hạ tầng đồng bộ, không gian sống hiện đại, tiện nghi cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn sống văn minh, xanh và bền vững.

Đạt gần 83% kế hoạch

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kim Oanh cho biết, trong 3 năm qua đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tầm trung với hơn 4.000 sản phẩm, giá chỉ từ 700 triệu đồng/căn, phục vụ nhu cầu ở thật của người lao động, công nhân.

Tập đoàn Kim Oanh cũng đang triển khai một loạt dự án tại TPHCM, Đồng Nai - những địa phương có nhu cầu cấp bách về nhà ở. Tuy nhiên, do khống chế mức thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng đối với người độc thân và 30 triệu đồng/tháng đối với cặp vợ chồng đã khiến việc tiếp cận nhà ở của công nhân, người thu nhập thấp đô thị rất khó khăn.

Bà Oanh cũng cho biết, hiện nay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng giải ngân rất chậm. Chẳng hạn, dự án của Tập đoàn Kim Oanh đã gần hoàn thiện nhưng đến nay mới được giải ngân 200 tỷ đồng. Dự án cũng gần đến ngày giao nhà nhưng người mua vẫn chưa được giải ngân để nhận nhà. Bà kiến nghị Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có năng lực được tiếp cận vốn nhanh hơn. Đồng thời chỉ đạo rút ngắn quy trình giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sớm nhận được nhà, ổn định cuộc sống.

“Nếu được giao thêm quỹ đất sạch, chúng tôi cam kết giảm giá bán, rút ngắn tiến độ, bàn giao nhà sớm hơn kế hoạch và đồng hành lâu dài cùng Chính phủ trong chương trình nhà ở xã hội”, bà Oanh nói.

Trong 10 tháng qua, TPHCM đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 2.639 căn hộ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, trong 10 tháng qua, TPHCM đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 2.639 căn hộ. Trong đó, 3 dự án đã đưa vào vận hành gồm dự án nhà lưu trú công nhân Cát Lái (672 căn), dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (882 căn) và dự án nhà ở xã hội Côn Đảo giai đoạn 1 (132 căn). Đồng thời, dự án tái định cư Vĩnh Lộc B được chuyển đổi công năng, bổ sung thêm 953 căn nhà ở xã hội cho thuê.

Bên cạnh đó, 13 dự án với quy mô hơn 15.200 căn đang được triển khai xây dựng. Dự kiến cuối năm 2025, TPHCM sẽ hoàn thành 8 dự án, tương đương 7.257 căn, trong đó có các dự án nhà ở an sinh xã hội HUD Bình Dương và K-Home Kim Oanh hoàn thiện một phần.

Đáng chú ý, 7 dự án đã hoàn thành phần móng, đủ điều kiện kinh doanh theo quy định, cung cấp gần 8.000 căn ra thị trường. Thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án mới với quy mô gần 14.000 căn.

Như vậy, trong năm 2025, TPHCM kỳ vọng bàn giao gần 9.900 căn nhà ở xã hội, đạt gần 76% kế hoạch năm, nâng tổng số căn dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021 - 2025 lên gần 15.000 căn, tương đương gần 83% kế hoạch 5 năm.

Theo Sở Xây dựng, TPHCM cũng đang hoàn thiện quy hoạch quỹ đất nhà ở xã hội đến năm 2040, đồng thời mở rộng tầm nhìn đến 2060. Các khu đất lớn từ 100 - 200 ha được ưu tiên bố trí, tạo quỹ phát triển đô thị xã hội dài hạn. Bên cạnh địa bàn TPHCM, nguồn đất dự phòng tại Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng được đưa vào nghiên cứu theo định hướng hợp nhất quy hoạch vùng.